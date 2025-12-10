Virginia Gallardo aseguró que el Congreso es "peor" que el Bailando por un Sueño y lo describió como "una fiesta"

Las risas de Virginia Gallardo este último martes al aire de Tarde o Temprano por El Trece expusieron la profunda excitación que la vedette atraviesa desde que asumió como diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) en representación de su Corrientes natal. Interrogada por sus ex compañeras respecto a su asunción la semana pasada, la libertaria le bajó el precio a la Cámara y aseguró que la dinámica era "peor" que en el Bailando por un Sueño.

"¿Cómo te cambió la vida desde el programa que estábamos haciendo a hoy?", le preguntó la conductora María Belén Aramburu. "No cambió tanto", soltó justo antes de lanzarse a una larga carcajada que parecía salida de los nervios y la vergüenza. "¿No me vieron en el Congreso el otro día? ¡Una fiesta era! Yo entré toda seria, dije: 'bueno, Virginia comprometete', estaba atenta, dejé el celular y entré, y gritó acá, grito allá, volaban cosas", describió.

El tono jocoso de la entrevista se mantenía en un estilo más cercano al de sus inicios, cuando tenía un noviazgo bajo acuerdo con Ricardo Fort, que a la actualidad en la cual ocupa una banca en representación del pueblo de Corrientes en el parlamento nacional. "¿Vos sentís que te metiste un poco en el barro?", insistió su ex compañera. "Jamás. Al revés, sentí que yo era sapo de otro pozo y te digo la verdad...", deslizó

Presente en el panel, Fernanda Iglesias se animó a realizar una suposición: "Peor que el Bailando era", expresó. "¡Peor!", confesó con total tranquilidad Gallardo. "Yo entré como con expectativas, dije: 'bueno, Virgina ubicate', voy a ser la que por ahí desentone y por el contrario, regia, espléndida", aseguró.

Lilia Lemoine hostiga a diputados opositores y Virginia Gallardo ríe detrás.

La jura de Gallardo había sido durante la gala en la cual su compañera de bancada Lilia Lemoine se puso al lado de quienes juraban para gritarles a quienes pensaban diferente y ejecutar una performance molesta para impedirle a sus colegas realizar su acto protocolar con tranquilidad y espacio.

Cuando Lemoine ejecutó este tipo de acciones repudiables por gran parte de la Cámara, Gallardo se mostró sonriente y complaciente con su compañera. Es un hecho que los años en los camarines y arriba del escenario del show que popularizó Marcelo Tinelli, la templaron para la actividad parlamentaria.