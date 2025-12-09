Malena Pichot se quejó de la situación del país y el cine: perdió en todas las ternas del Martín Fierro

La entrega de los Martín Fierro 2025 al Cine y las Series no fue provechosa para la serie Viudas Negras, put*s y chorras que ideó y protagonizó Malena Pichot, y que se emitió por Flow. De las cuatro ternas por las que competía no ganó ninguna y en declaraciones previas aprovechó para cuestionar la realidad del país a la hora del cine, aunque también señaló que no existen diferencias ideológicas en el mundo de los actores y actrices.

La serie tenía la nominación de guión y a mejor serie, y también el de actriz protagónica por duplicado, con Pichot y Pilar Gamboa. Aunque la actriz no pudo llevarse ninguno de los galardones y hasta se animó a bromear cuando El Eternauta se llevó la estatuilla que le correspondía por la historia escrita a Bruno Stagnaro y Ariel Staltari.

Malena subió una historia en la que se quejaba porque merecían esa estatuilla porque la basada en la historieta en realidad era de Héctor Germán Oesterheld, el autor desaparecido en la última dictadura cívico militar. A partir de la viralización de esta publicación debió salir a aclarar la inexistencia de una rivalidad: "Es un chiste, Ariel Staltari es el uno", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Malena Pichot aclaró el chiste que hizo sobre El Eternauta en la gala de los Martín Fierro de Cine y Series.

En la previa a la gala, Pichot habló con el programa Puro Show de El Trece y expresó su percepción respecto a la realidad económica y del arte en el país. "La verdad que veo que todo está bastante duro en el país y poder filmar es medio un milagro. Un poco estoy festejando eso: el milagro", confesó la actriz. La posición, algo incómoda para el establishment en cualquier rubro, generó resquemores luego de que no se llevaran ningún premio. Aunque ese tipo de posiciones jugadas son propias de la artista.

"Los actores por más que tengan opiniones diferentes se llevan bastante bien, eh. Veo gente opuesta ideológicamente que son amigos. Obviamente que la sociedad está dividida históricamente, desde unitarios y federales. Me parece que la comunidad de los actores es bastante amable entre sí", reveló en relación a la grieta en el mundo del espectáculo. "No quiero dar nombres, pero conozco gente que vota distinto y que son amigos", agregó enseguida.

Malena Pichot bromeó sobre los Martín Fierro que no se llevó, pero celebró la foto con María Fernanda Callejón.

Más allá de las pálidas noticias respecto a llevarse estatuillas, Pichot celebró en X haberse quedado un lindo recuerdo de la gala. En ese sentido, subió una foto con una de las coprotagonistas de su serie y escribió: "Perdimos todos los premios, pero tengo este fotón con la (María Fernanda) Callejón y Cacho Rubio de fondo".