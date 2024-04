Yacobitti invitó a boxear a Adorni, pero el vocero le ofreció una partida de Age of Empires

La gravísima situación económica que atraviesa la Argentina despierta violencia en muchos eventos callejeros, según se puede ver en videos virales que todos los días asolan las redes sociales. Aunque, recientemente, este sentimiento pasó el cerco de la política y se reflejó en el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, y su llamado a pelear sobre un ring al vocero presidencial Manuel Adorni, por festejar los despidos. Por su parte, el funcionario nacional rechazó la convocatoria y la cambió por una partida de Age of Empires, aunque aseguró que lo iba a pensar.

"Yacobitti fue el que me invitó a boxear, ¿no?", preguntó en su conferencia de prensa de este viernes. "Hizo trampa igual, porque creo que hace boxeo desde los 18 años. Lo que pasa es que en realidad tendríamos que estar en igualdad de condiciones, y me parece que si practicás boxeo desde los 18 años... lo puedo invitar a jugar, no sé, un Age of Empires", deslizó Adorni, un gamer con muchas horas de vuelo frente al monitor.

Al mismo tiempo, reconoció que su contrapropuesta "no quita" que acceda al pedido, el cual todavía va a pensar. Al mismo tiempo, el vocero encontró muchas excusas para no hacerlo. "Me parece que estamos a demasiada distancia. Por ahí soy un poco más alto y por ahí tengo alguna ventaja comparativa en relación a la altura. Lo tengo que evaluar con un poco más de cálculo matemático, pero creo que estoy en desventaja", caracterizó.

"¿Qué edad tiene? ¿44? Vamos a suponer que desde los 18 practique alguna disciplina boxística, me lleva 26 años de ventaja, versus tener un poco más de altura, me parece que estoy en desventaja. Pero lo voy a analizar y por ahí, quién te dice, me sume al desafío súper interesante que me planteó", analizó Adorni, quien luego ironizó respecto que "está buenísimo" que pierdan tiempo en estas cosas "en este contexto de la Argentina".

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti.

La convocatoria había surgido luego de la entrevista que brindó el radical ante el programa de Tomás Rebord en Blender, Hay algo ahí. "¿Vos te agarrarías a piñas arriba de un ring?", le preguntó el influencer. "Trataría de que no. Es la primera respuesta de todos en general. Pero si hay que subirse me subo, pero es con guantes", reveló el referente porteño. Luego el entrevistador redobló la apuesta: "¿Se te ocurre de la política nacional alguien con el que vos dirías: 'con este me re cago a piñas en un ring'?". Yacobitti no dudó y aseguró que "es fácil la respuesta", ya que "la ves todas las mañanas".

"Adorni, tiene todas las fichas", confesó enseguida el vicerrector. "Yo qué sé, es un tipo que disfruta cuando rajan a la gente. Una cosa es que tenga que hacer un ajuste y vos lo anuncies. Otra cosa es que lo disfrute. El tipo siente como que disfruta rajar a la gente. Ponele que lo tenés que hacer, pero lo que no podés hacer es mostrar que lo disfrutás. El tipo como que el ajuste lo disfruta. Eso está mal", señaló antes de dejar en claro que el desafío "está sobre la mesa".

Lo cierto es que el radical es cinturón negro de Muay Thai, una disciplina también conocida como boxeo tailandés. "Queda entonces pendiente un desafío a las trompadas con Adorni, por la Universidad Pública", lo cerró Rebord. "No, no me animo a poner a la UBA", bromeó Yacobitti.

En repercusiones de ese reportaje, en donde entre otras cosas afirmó que "no es compatible educarse en la UBA y votar a (Javier) Milei", el funcionario universitario también fue cruzado por el mismísimo presidente, quien le dedicó un posteo en la red social X (ex Twitter). "Y después te arman cartitas idiotas con salames funcionales indignados negando adoctrinamiento en la UBA. Y luego aparece una de sus máximas autoridades con claro mensaje de adoctrinamiento. Muchas gracias, Yacobitti, por darme la razón en tan poco tiempo", respondió, para cerrar con un "VLLC", en referencia a su frase "viva la libertad, carajo".