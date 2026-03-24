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Vuelve la cobertura 100% en medicamentos de PAMI

Así lo comunicó el diputado Carlos Cisneros.

24 Marzo de 2026 11:17
Vuelven los medicamentos para adultos mayores en el PAMI
Vuelven los medicamentos para adultos mayores en el PAMI

Tras un amparo judicial impulsado por el diputado Carlos Cisneros y la asociación civil REDECU, el PAMI oficializó una nueva resolución que restituye y mejora la cobertura del 100% en medicamentos. Las autoridades nacionales debieron acatar el fallo ante la intimación y la arrolladora investigación penal iniciada en la Justicia Federal de Tucumán.

El conflicto se originó por las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 de la actual gestión, que imponían estrictas restricciones patrimoniales y burocráticas a los jubilados para acceder a sus remedios. Aunque el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza falló a favor de los demandantes ordenando retrotraer la medida, el PAMI demoró sistemáticamente su cumplimiento.

Carlos Presman planteó el fortalecimiento del PAMI cómo una política pública necesaria para la Argentina vieja.
PAMI 

"Este es un gobierno insensible que obliga a los jubilados a elegir entre comprar medicamentos o comer. Pero no hay que resignarse: la Justicia puso las cosas en su lugar y logramos un esquema de cobertura superior al que existía" , enfatizó el diputado Cisneros.

Frente a las dilaciones, la contienda se trasladó al fuero penal tucumano. El trabajo conjunto de la querella —con el patrocinio del Dr. Juan Andrés Robles— y el dictamen del fiscal federal subrogante, Dr. Agustín Chit, logró acorralar a las autoridades al pedir la indagatoria del titular nacional del PAMI, Esteban Leguízamo, y del de la UGL Tucumán, Ernesto Iramain, por desobediencia judicial e incumplimiento de deberes.

Diputado Carlos Cisneros
Diputado Carlos Cisneros

La causa tomó su impulso definitivo gracias a la acogida favorable del juez federal José Manuel Díaz Vélez, lo que obligó al organismo a responder de manera urgente ante la ley. En paralelo, la Cámara Federal de Apelaciones fue una pieza clave para desarticular definitivamente las barreras burocráticas del organismo y blindar el derecho a la salud.

Ante la inminencia de las sanciones, Leguízamo se vio forzado a presentar un "acuerdo de reparación integral" . Así, el PAMI adecuó sus normativas y dictó la flamante Resolución RESOL-2026-428-INSSJP-DE#INSSJP, que ya es plenamente operativa tras su publicación en el Boletín del Instituto.

¿Qué cambia con esta victoria judicial?

  1. Restitución y mejora. Se aprobaron nuevos y definitivos criterios para la cobertura al 100% por razones sociales, ampliando el vademécum gratuito y flexibilizando las absurdas barreras de acceso.
  2. Aplicación inmediata y obligatoria. Para evitar más demoras, la Dirección Ejecutiva emitió un memorándum interno oficial —membretado por PAMI— instruyendo de manera perentoria a los directores de todas las Unidades de Gestión Local (UGL) del país a que adopten de forma inmediata las medidas necesarias para la adecuada ejecución y cumplimiento de la resolución en sus territorios.

La tenacidad de esta gestión marca un precedente institucional sobre cómo la intervención de la Justicia y el compromiso dirigencial pueden frenar el ajuste y proteger a los jubilados más vulnerables.

Carlos Cisneros Justicia Federal de Tucumán pami

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