Marley mandó a Luis Ventura a "aggiornarse" y defendió a Flor Peña: "Le salió mal"

El explosivo enfrentamiento entre Florencia Peña y Luis Ventura, desató un ida y vuelta que nadie se esperaba y, en medio de este escándalo, Marley, amiguísimo dela actriz decidió romper el silencio y dejar en claro su postura, generando aún más polémica.

Todo comenzó cuando Florencia Peña expresó su indignación por la ausencia de Marley en las nominaciones a los premios Martín Fierro, algo que desató la ira de Ventura que, muy fiela su estilo prendió el ventilador y mandó a la actriz a "hacer videos porno", en clara referencia al video que se filtró años atrás sin su consentimiento.

Flor Peña y Marley

Es por eso que el conductor de Por el Mundo no pudo quedarse al margen y disparó declaraciones que pusieron en jaque al presidente de APTRA: "Fue un chiste, no entiendo por qué hacen tantas horas de aire con esto... Miles de veces fui nominado, miles de veces no y no pasa nada", declaró Marley, minimizando la controversia inicial sobre su ausencia en los premios.

Sin embargo, lo más picante llegó cuando se refirió directamente a las declaraciones de Ventura sobre Peña. Con un gesto serio y firme, Marley sentenció: "Hay que aggiornarse, hay cosas que ya no se pueden decir hoy en día... Creo que quiso hacerse el gracioso y le salió mal", dijo en referencia a los viborescos comentarios del periodista de chimentos.

🟣MARLEY: "FUE UN CHISTE NO SÉ PORQUE HACEN TANTO TEMA"



"Estuve mil veces nominados y otras no"

"Hay cosas que ya no se pueden decir"

"Flor ganó los premios en su momento y ahora tiene una opinión distinta"@marley_ok @BrunoIncicco @PamelaDav por @AmericaTV pic.twitter.com/uwYbCiybx9 — Desayuno Americano (@desayunook) May 13, 2026

Estas palabras no hicieron más que avivar el incendio que, al momento, no para de crecer. Marley fue aún más lejos al criticar los comentarios de Ventura sobre temas sensibles: "Me parece que hay que aggiornarse con los tiempos; me parece que hay chistes que uno hacía en una época que no se pueden hacer hoy en día y menos con un tema tan sensible", reiteró, dejando claro que no tolera los dichos del periodista.

Por su parte, Peña no se quedó atrás y horas atrás expresó una furiosa respuesta contra Luis Ventura que dejó a todos pasados: "Lo que dijo Luis Ventura es una falta de respeto absoluta. Ventura fue el tipo que recibió mi video, fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Que me pida disculpas porque un tipo de los medios no puede mandar a una actriz a hacer videos porno", disparó la actriz con contundencia.

Luis Ventura