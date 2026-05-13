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Preocupación por el avance de la meningitis: ya se registraron más casos de lo esperado en 2026

La cobertura de vacunación cayó de manera preocupante en los últimos años.

13 Mayo de 2026 13:47
Meningitis
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Los casos de meningitis aumentaron en Argentina por encima de los niveles esperados para esta época del año y especialistas advirtieron sobre la importancia de reforzar la vacunación, especialmente en nenes y adolescentes, para prevenir cuadros graves.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en lo que va del 2026 se registraron 172 casos, una cifra superior a la mediana de 152 reportada para el mismo período entre 2022 y 2025.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional se registraron 172 casos de meningitis en el 2026
Según el Boletín Epidemiológico Nacional se registraron 172 casos de meningitis en el 2026

Pero, la pregunta es ¿qué es la meningitis?: es trata de una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. 

Puede originarse por virus, bacterias, hongos o parásitos, aunque las infecciones bacterianas son las más peligrosas debido a su rápida evolución y al riesgo de provocar secuelas neurológicas permanentes o incluso la muerte.

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Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta, el fuerte dolor de cabeza, la rigidez en el cuello y náuseas
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Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta, el fuerte dolor de cabeza, la rigidez en el cuello, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y alteraciones en el estado mental.

En bebés y recién nacidos, los signos pueden ser menos específicos, como irritabilidad, llanto persistente, somnolencia, sueño excesivo o rechazo al alimento.

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Especialistas confirmaron que bajo el porcentaje de vacunados
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Frente a este escenario, los expertos insistieron en completar los esquemas de vacunación incluidos en el Calendario Nacional y alertaron sobre la baja en las coberturas con el paso de los años. Mientras que la primera dosis contra el meningococo supera el 80% en bebés, la aplicación recomendada a los 11 años cae por debajo del 52%.

Las personas con sistemas inmunológicos debilitados, bebés y nenes son quienes presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones severas por meningitis, una enfermedad que puede avanzar rápidamente y dejar secuelas neurológicas graves si no se detecta y trata a tiempo.

meningitis Síntomas Vacunas

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