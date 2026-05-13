Preocupación por el avance de la meningitis: ya se registraron más casos de lo esperado en 2026

Los casos de meningitis aumentaron en Argentina por encima de los niveles esperados para esta época del año y especialistas advirtieron sobre la importancia de reforzar la vacunación, especialmente en nenes y adolescentes, para prevenir cuadros graves.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en lo que va del 2026 se registraron 172 casos , una cifra superior a la mediana de 152 reportada para el mismo período entre 2022 y 2025.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional se registraron 172 casos de meningitis en el 2026

Pero, la pregunta es ¿qué es la meningitis?: es trata de una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.

Puede originarse por virus, bacterias, hongos o parásitos, aunque las infecciones bacterianas son las más peligrosas debido a su rápida evolución y al riesgo de provocar secuelas neurológicas permanentes o incluso la muerte.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta, el fuerte dolor de cabeza, la rigidez en el cuello y náuseas

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta, el fuerte dolor de cabeza, la rigidez en el cuello, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y alteraciones en el estado mental .

En bebés y recién nacidos, los signos pueden ser menos específicos, como irritabilidad, llanto persistente, somnolencia, sueño excesivo o rechazo al alimento.

Especialistas confirmaron que bajo el porcentaje de vacunados

Frente a este escenario, los expertos insistieron en completar los esquemas de vacunación incluidos en el Calendario Nacional y alertaron sobre la baja en las coberturas con el paso de los años. Mientras que la primera dosis contra el meningococo supera el 80% en bebés, la aplicación recomendada a los 11 años cae por debajo del 52%.

Las personas con sistemas inmunológicos debilitados, bebés y nenes son quienes presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones severas por meningitis, una enfermedad que puede avanzar rápidamente y dejar secuelas neurológicas graves si no se detecta y trata a tiempo.