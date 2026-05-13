Nancy Pazos en pie de guerra con Telefe y una explosiva reacción: "Tengo tiempo de llevarme unos morlacos"

Nancy Pazos volvió a prender fuego todo. Es que después de su abrupta, escandalosa y polémica salida de Telefe, la periodista dejó en claro que no piensa quedarse callada tras no ser contratada para integrar el equipo del programa de Georgina Barbarossa. Si bien no armó ningún escándalo público, dejó clarito que todo se resolverá a su manera: una promesa que suena a venganza.

La bomba explotó en LAM donde Pazos, sin pelos en la lengua, disparó contra el canal de la familia y dejó entrever que su salida no fue precisamente un acuerdo amistoso: "Subiré y hablaré. Este Martín Fierro se merece que Nancy Pazos suba y diga algunas cositas", picanteó la periodista cuando Ángel de Brito le preguntó sobre su asistencia a los premios de la televisión argentina que será el domingo 16 de mayo.

Nancy Pazos en pie de guerra con Telefe

La ex esposa del ahora libertario Diego Santilli parece tener mucho para decir. Pero eso no fue todo porque en medio de la conversación, Nancy se adjudicó parte del mérito por las nominaciones al Martín Fierro de sus excompañeras del programa de Barbarossa, Analía Franchín y Mariana Brey, con quien tuvo peleas discursivas bastante subidas de tono durante el 20258. Sobre eso, dijo: " La nominación de Brey y Analía es un poco mía, si no tenían partenaire, no tenían nominación ", aseguró firmemente.

Ni lerdo ni perezoso, De Brito no dudó en preguntarle cómo había tomado su desvinculación del programa. La respuesta fue tan contundente como esperada: "No me volvieron a contratar y me cayó como el ort...", dijo sin más vueltas.

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💬 "No me volvieron a contratar para estar en el programa de Georgina"



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La periodista también dejó entrever que podría iniciar acciones legales contra el canal: "No tengo rol de víctima, no me gustó. Son decisiones de los canales, todavía tengo tiempo de acá a fin de año hasta de llevarme unos morlacos... Ocho, nueve años estuve en Telefe", afirmó, dejando claro que no descarta reclamar lo que considera justo.

A pesar del conflicto, Nancy Pazos intentó despegar a Georgina Barbarossa del asuntito y aseguró mantener una relación de lo más fluida con la conductora. Sin embargo, el malestar con las autoridades del canal parece ser más que evidente: "No extraño, pero porque me reconvierto rápido. Yo enseguida ya... qué se yo. Bueno, tengo una herida en el ojo este terrible. Empecé a tomar clases de pádel, estoy leyendo mucho" , dijo con tono de superada y contó que pasa su tiempo libre practicando deportes.