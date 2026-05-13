Emilia Mernes, el orgullo de Nogoyá: el reconocimiento que podría cambiar su vida

Nogoyá, la pintoresca ciudad entrerriana, buscó la mejor manera de rendir homenaje a una de sus habitantes más queridas. El Ejecutivo Municipal es el que presentó un proyecto para declarar a Emilia Mernes como Ciudadana Destacada, un reconocimiento que busca celebrar su trayectoria artística y su impepinable vínculo con sus raíces.

Con una carrera que la llevó a los escenarios más importantes del mundo, Emilia bno se olvida de poner el nombre de Nogoyá en lo más alto. Es por eso tal vez que la Directora de Cultura de la Municipalidad, Kari Clementín, expresó con emoción: "Es una forma institucional de abrazar a nuestra artista y reconocer cómo lleva el nombre de Nogoyá a lo más alto en cada escenario nacional e internacional que pisa".

Emilia Mernes, el orgullo de Nogoyá

El proyecto, que será elevado al Concejo Deliberante para su aprobación, destaca el éxito musical de Emilia en los géneros urbano y pop pero también hace hincapié en su calidad humana y, en esa línea, Clementín subrayó: "Emilia nunca se olvidó de dónde viene; siempre menciona a Nogoyá con orgullo, vuelve a su ciudad y es una inspiración inmensa para nuestros jóvenes , demostrando que con trabajo y pasión se pueden cumplir los sueños".

"Queremos que ella sienta el cariño de su gente, porque Nogoyá vibra con cada uno de sus logros. Este reconocimiento es un 'gracias' gigante de parte de todos los vecinos que la vieron crecer", agregó Clementín con ternura y orgullo.

Emilia Mernes, el orgullo de Nogoyá

De aprobarse, esta distinción será un símbolo del vínculo eterno entre Emilia Mernes y su ciudad natal. Nogoyá, con sus calles llenas de historia y su gente cálida, celebra a su artista como un ejemplo de perseverancia y talento y es la demostración más tierna de que los sueños pueden cumplirse sin olvidar jamás del que uno viene.