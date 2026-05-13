Feroz cruce entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi: viejos secretos, amenazas y una guerra sin fin

Cuando estaban en Gran Hermano 2023, fueron amigas durante poco tiempo y, una vez que se enfrentaron dentro del juego, no tardaron en trasladar la pelea a la vida real. Y aunque ya pasaron varios años, Juliana "Furia" Scaglione y Catalina Gorostidi no lograron limar asperezas. En este contexto, las mediáticas protagonizaron un tenso cruce en redes sociales donde no solo se cantaron las cuarenta, sino que también sacaron viejos trapitos al sol.

Todo comenzó cuando Furia publicó un explosivo descargo en su cuenta de X, donde habló de su paso por el reality, recordó su diagnóstico de leucemia y apuntó directamente contra su excompañera, a quien acusó de "dejarla sin comer".

Furia Scaglione salió al cruce contra Catalina Gorostidi y tuvo respuestas

"Si me dejaron sin comer con leucemia diagnosticada es porque yo lo permití", escribió la ex participante antes de lanzar una fuerte acusación contra Gorostidi: " Lo que hizo una médica de esconderme la comida tiene que ser repudiado ".

Aunque no la nombró directamente en el primer mensaje, muchos usuarios interpretaron que se refería a Catalina Gorostidi, médica pediatra y una de las participantes con las que mantuvo una relación más conflictiva dentro de la casa. Furia fue todavía más allá y disparó durísimo: "Le encanta hablar de mí. Ahora le contesto a la hija de p*ta que dice tener un título y que deja sin comer a sus compañeros".

Furia Scaglione no suelta su paso por Gran Hermano y cruzó a Catalina Gorostidi

La respuesta de Cata no tardó en llegar y fue explosiva. A través de sus redes sociales, la ex hermanita destrozó a Furia y negó categóricamente las acusaciones. "El delirio es total. Conmigo no, Furia querida. Resentida de la vida", comenzó escribiendo. Luego, apuntó directamente contra la personalidad de su excompañera y lanzó una frase letal: "Vos te creés que sos Susana Giménez de Telefe y sos una simple mina que salió sexta de un reality".

En la misma línea, la santafesina negó haberla dejado sin comida: "Nunca te dejamos sin comer. Gracias a Dios hay clips donde te ofrezco 'mi' comida porque vos preferías comprarte tres paquetes de puchos antes que un dulce de leche", disparó.

Primera respuesta de Catalina Gorostidi a Futia Scaglione

Además, hizo referencia a la convivencia dentro del reality y dejó entrever que la administración de la comida era una decisión grupal. "Sabés cómo organizábamos la plata de los puchos, así que a cerrar más el ort* nenita", escribió sin filtros. Pero eso no quedó en un simple ida y vuelta. Al ver la respuesta de Gorostidi, Furia volvió a atacar: "Entró la bala. No me hagas hablar, que hace más de tres años vengo guardando lo que me contaste que pasó en el hospital donde trabajás con niños . ¿Querés que hable?", escribió en un tweet.

Cuando Scaglione empieza, es difícil detenerla y esta no fue la excepción. "No solo deja sin comer a la gente, también deberían sacarle el carnet de médica. Hace tres años me venís jodiendo, ahora te va a doler porque voy a hablar de todo lo que tenía guardado", lanzó. Y cerró con otra fuerte frase: "¿Qué pasa, sin talento? ¿No podés más? Ahora te va a caber. No vas a tener más ganas de hablar de mí porque voy a contar todos tus secretos".

Letal respuesta de Catalina Gorostidi a Furia Scaglione

Esto parece no terminar y Gorostidi volvió a responder: "¡Mi querida Furia! me encantaría saber qué clase de talento tenés vos, aparte de ser una obsesionada y desquiciada que sigue pensando que le hicieron 'fraude' en GH, sin poder aceptar que perdiste".

Por último, Catalina Gorostidi dejó una dura advertencia para Furia Scaglione: "Y por favor contá lo que quieras del hospital... por favor, así te comés el juicio de tu vida... porque soy una médica excelente y con mi laburo no te vas a meter ".