Alerta en Bariloche: confirman un caso de hantavirus con posible origen en el norte del país

Bariloche pasa horas de alerta entre los ciudadanos y ciudadanas después de que se confirmara un alarmante nuevo caso de hantavirus en un hombre de 45 años que por estas horas está internado en el Hospital Ramón Carrillo de esa ciudad.

Pero no sólo eso, sino que la preocupación crece ante la posibilidad de que el contagio se haya producido en el norte argentino , lo que podría cambiar drásticamente las medidas de prevención y manejo de los contactos estrechos en esa zona del país.

El hantavirus proviene de roedores infectados

El paciente, que llegó a la guardia del hospital con fiebre, dolor corporal y diarrea , fue diagnosticado con hantavirus tras una serie de estudios clínicos durante el domingo pasado a la noche y, tras cinco días de internación, está estable pero con dificultades respiratorias, bajo cuidados intermedios. Cabe destacar que su pareja e hijo, aunque sin síntomas hasta el momento, cumplen aislamiento preventivo bajo estricta vigilancia médica .

Según informó Rodrigo Bustamante, integrante del área de Epidemiología del hospital, empezaron a sospechar del caso de hantavirus cuando revisaron las placas de tórax. Así las cosas, la investigación epidemiológica reveló que el hombre había viajado recientemente a las provincias de Salta y Jujuy, zonas donde el hantavirus es "endémico".

Hospital Ramón Carrillo

Este dato es alarmante: en Bariloche circula la cepa Andes, la única conocida en el mundo que se transmite de persona a persona, lo que obliga a las autoridades médicas a aplicar medidas estrictas de aislamiento para los contactos cercanos. Sin embargo, en el norte del país, hasta ahora no se documentaron -hasta el momento- contagios interhumanos. Si se confirma que el virus fue contraído en esa región, las estrategias de contención podrían requerir una revisión urgente .

" Se agita y no saturaba del todo bien. Van cinco días de síntomas y entramos al período más crítico en el que los pacientes se pueden descompensar", advirtió Bustamante y, en la misma línea explicó que la variante del NOA suele ser menos letal, pero su presencia en esta región podría significar un cambio preocupante en la dinámica del virus.

El hantavirus proviene de roedores infectados

La investigación sobre este caso también indica que el hombre estuvo expuesto a posibles fuentes de contagio en Bariloche, como tareas de desmalezamiento y limpieza en áreas con potencial presencia de roedores . Sin embargo, estas actividades ocurrieron hace más de un mes, lo que hace más probable que el contagio haya ocurrido durante su estadía en el norte.

Este es el tercer caso registrado en la región en lo que va del año 2026. Mientras que un paciente previo logró recuperarse, otro caso resultó fatal: un policía de 39 años falleció tras contraer la enfermedad cerca de la cascada Santa Ana.