"¿Debería casarme con un asesino?": la perturbadora docu-serie que expone historias de amor convertidas en pesadilla

Las relaciones amorosas suelen construirse sobre la confianza, el deseo de compartir un futuro y la ilusión de haber encontrado a la persona indicada. Pero, ¿qué ocurre cuando ese vínculo aparentemente perfecto esconde un pasado criminal? Esa es la inquietante pregunta que plantea ¿Debería casarme con un asesino?, la impactante docu-serie que explora casos reales en los que el amor terminó revelando un costado oscuro y aterrador.

Con testimonios en primera persona, material de archivo y reconstrucciones detalladas, la producción presenta una historia perturbadora de una mujer que estuvo a punto de casarse sin saber que su pareja ocultaba un secreto más que escalofriante. Desde antecedentes criminales hasta conductas violentas, drogas, alcohol y mucho más. Cada episodio está realizado minuciosamente para que el espectador entre en un ambiente de tensión constante y no pueda despegarse del televisor durante 3 episodios de 50 minutos cada uno .

¿Debería casarme con un asesino?

Cuando la patóloga Caroline Muirhead aceptó casarse con su novio después de apenas unos meses de relación, sintió que había encontrado al hombre ideal. Pero la felicidad se desmoronó de forma abrupta cuando Alexander "Sandy" McKellar le reveló un oscuro secreto que había mantenido oculto durante años: había asesinado a un ciclista y, con la ayuda de su hermano gemelo, escondido el cuerpo bajo tierra.

El documental de Netflix se posicionó rápidamente entre los contenidos más vistos de la plataforma al reconstruir el impactante caso real de Muirhead, una mujer que creyó haber encontrado al amor de su vida hasta descubrir el perturbador pasado de su prometido: el 29 de septiembre de 2017, Sandy conducía de regreso de una fiesta junto a su hermano gemelo, Robert, cuando atropelló a un ciclista. Según su propio testimonio, la víctima falleció en el acto como consecuencia del impacto.

¿Debería casarme con un asesino?

Uno de los grandes aciertos de ¿Debería casarme con un asesino? es su enfoque humano. Más allá del morbo, la serie se centra en la víctima y en el proceso que atravesó al descubrir la verdad de la peor manera. Las entrevistas con familiares, amigos e investigadores aportan contexto y profundidad, mientras que las reconstrucciones refuerzan la sensación de suspenso y desconcierto.

¿Debería casarme con un asesino? es una docu-serie intensa, perturbadora y absolutamente adictiva, perfecta para quienes disfrutan de historias reales que demuestran que, a veces, la persona más peligrosa puede estar durmiendo al lado.