Absurda respuesta de Marcelo Tinelli ante la irresponsabilidad de su hijo Francisco al volante

En el momento de esplendor de la familia Tinelli por el lanzamiento de su reality show, Francisco Tinelli se llevó todas las miradas y no precisamente por su ausencia en la producción de Prime Video, sino por el incidente que protagonizó este miércoles 29 de enero.

Según trascendió en las últimas horas, el hijo de Marcelo Tinelli sufrió un accidente de tránsito en Uruguay al escapar -presuntamente- de un control de alcoholemia. Si bien la información salió a la luz por terceras personas, el joven no salió aclarar la situación pero si lo hizo su papá.

Francisco Tinelli evitó un control policial y terminó accidentado: Marcelo Tinelli dio explicaciones

Sin saber detalles del accidente, el ex dirigente político dio las primeras declaraciones: "Está muy bien y descansando, que es lo importante. Aparentemente se despistó en la ruta, llegando a casa . Es lo que sé hasta acá", expresó.

Los periodistas de Puro Show quisieron ahondar sobre el accidente, aunque Tinelli no pudo responder sus inquietudes o no quiso por preservar la privacidad de Francisco: "Dicen que le quisieron hacer un control de alcoholemia y que se escapó. ¿Es real?", consultaron y el cauteloso dijo: " No tengo idea de eso ", dijo dejando en claro que está dispuesto a pagar las consecuencias por el accionar de su hijo.

El parte policial que detalla la noche de Francisco Tinelli

Según el parte policial "pasadas las 5 de la mañana, un móvil de la jefatura que patrullaba en el balneario Buenos Aires intentó detener a un vehículo que circulaba a alta velocidad y realizando maniobras imprudentes", donde además se especificó que al momento " el conductor se da a la fuga en dirección a José Ignacio, circulando por la ruta 10, siendo perdido de vista por los policías".

"Más tarde ubican al vehículo a un costado de la ruta, a la altura del kilómetro 171. Su conductor se había bajado del mismo y se encontraba ileso. De todas formas, fue trasladado a la policlínica del balneario Buenos Aires, donde los médicos constataron que no había sufrido lesiones". Según la policía, Francisco Tinelli manifestó no haber visto al móvil policial y el alcohol que tenía en sangre era por un vaso que consumió en una cena familiar.

Marcelo Tinelli y los fuertes momentos que relató el último fin de semana

"Se lo derivó a la sede de policial de Tránsito de San Carlos, donde se constató por prueba de espirometría 0,27 alcohol en sangre", culminó el parte policial que además coincide con la última historia que posteó Marcelo Tinelli en su Instagram donde se lo ve junto a sus hijos en una cena íntima, como las que acostumbró a mostrar en su nuevo reality show.