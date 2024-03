Abusos, maltratos y la sexualización de Ariana Grande: un documental develó el oscuro mundo de Nickelodeon

La explosión pública que generó el movimiento "Me too" en Hollywood, a través del cual muchas mujeres denunciaron atropellos sexuales y laborales por parte de los popes de la industria del cine y la televisión, todavía impacta de lleno en la realidad artística norteamericana. El documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Silencio en el set: el lado oscuro de los niños en TV), que comenzó a emitirse en Estados Unidos en los últimos días, expuso la terrible realidad que vivieron las niñas y niños actores hace 20 años en la cadena Nickelodeon, una trama que se desató a partir de la confesión de Drake Bell, sobre los abusos que recibió del coach Brian Peck.

Hace algunas semanas, el protagonista de Drake & Josh y The Amanda Show, reveló como adelanto de esta producción, que a Peck lo habían condenado a 12 meses de prisión a partir de su testimonio en un juicio. Fue la punta del ovillo de un hilo que expuso, a través de la investigación de Discovery, todo un entramado oscuro que encabezaba el megaproductor de la señal, Dan Schneider, quien ahora se pronunció arrepentido por lo que ocurría en el trabajo que dirigía, como si todo hubiera sido un error laboral.

El megaproductor de Nickelodeon Dan Scheneider es el principal apuntado por los maltratos y vejaciones que se vivían en el set.

"Ver los dos últimos episodios fue muy difícil. Yo enfrentándome a mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte", reconoció Schneider en declaraciones públicas. "Cuando vi el programa, pude ver el dolor en los ojos de algunas personas y me hizo sentir fatal, arrepentido y apenado. Ojalá pudiera volver atrás, especialmente a los primeros años de mi carrera, y aportar el crecimiento y la experiencia que tengo ahora y hacer un mejor trabajo y nunca, nunca sentir que estaba bien ser un hijo de puta con nadie, nunca", añadió.

En el documental se aborda cómo este personaje permitía situaciones peligrosas, relacionadas al abuso y al maltrato, en programas como Zoey 101, y The Amanda Show. Según los testimonios expuestos, las humillaciones a los actores y actrices, mayores y menores de edad, eran moneda corriente allí. Inclusive, con asuntos que se metían en cuestiones sexuales de las personas.

El rostro manchado de Jamie Lynn Spears en Nickelodeon, una de las escenas que más llamó la atención.

En uno de los episodios publicados, la actriz Alexa Nikolas, quien hacía de Nicole en Zoey 101, revivió las situaciones de índole sexual que vivía su colega Jamie Lynn Spears, como el hecho de que se le manchara el rostro con un líquido como parte del programa y que ella escuchara a los hombres del set afirmando que parecía como una eyaculación masculina.

En las redes sociales inclusive hicieron un resumen de todas las expresiones de tipo sexualizantes que tuvo Ariana Grande, una de las estrellas más importantes de la cadena en aquellos años, de acuerdo a las conclusiones que se sacaron de escuchar los testimonios del documental que salió en MAX en Estados Unidos.

En este tape se ve cómo la reconocida cantante se mete un dedo en la garganta, en una explicación respecto a que no era posible llegar a la yugular, y hasta lograr una arcada a partir de eso. También se la ve tomando agua con la cabeza hacia abajo, algo que es imposible, pero lo único que logra es mostrar una escena en la que se moja con agua en la cara de una forma bastante extraña.

En otro toma ella intenta sacar jugo a una papa, por la que la agarra con las dos manos y la aprieta fuerte, en una imagen que podría significar una situación de masturbación a un miembro masculino. Los pies, según este fragmento, son una parte importante del fetiche de Schneider, quien fue el que definió que el logo original de la cadena infantil sea justamente esa parte del cuerpo humano.

Drake Bell dando testimonio en el documental que aborda los maltratos y abusos en Nickelodeon.

Todas estas conclusiones fueron a partir de los primeros dos capítulos del documental. El tercero, a estrenarse en las próximas horas, se meterá de lleno en la historia de Bell y su abusador Deck, quien ya contaba con otra condena por haber abusado de un adolescente de 16 años, y además una de dos años de libertad condicional, tras declararse culpable de abusar de una menor que había conocido en un recital en el año 2021. Nickelodeon está contra las cuerdas por todo lo que sucedió en sus estudios. Y, evidentemente, aún queda mucho más para ver.