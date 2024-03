"Se cree el más porong...": Yanina Latorre subestimó a Lali y trató de "pelotud..." a Pedro Rosemblat

Los tiempos de la impunidad de las redes sociales, en las cuales cualquiera puede afimar cosas no demostradas por la ciencia como si fueran verdades, han revolucionado el planeta. En el caso del mundo del entretenimiento, eso parece agudizarse por completo. Así lo demuestran muchos referentes y periodistas que dan por ciertas cuestiones que sólo son opiniones, y que buscan generar conflictos y rispideces para quedar bien con su público y sumar polémicas que le otorguen popularidad.

Una de las máximas exponentes de esta modalidad es Yanina Latorre, quien es panelista en LAM de América TV y también conductora de un ciclo radial de El Observador. Fue allí que, en esta oportunidad, se pronunció en contra de Pedro Rosemblat, conductor, humorista y novio de Lali Espósito, y subestimó por completo a la cantante, al decir que ella "es más provocativa" desde que está con él. "A veces las mujeres nos enamoramos y nos convertimos en un poco boludas y sometidas a los hombres", disparó.

"El chiquito este en el contexto que ahora es el novio de Lali , de repente todo el mundo empezó a hablar de él y se acordaron que existía, que es kirchnerista, anti (Javier) Milei. Yo creo que un poco de lo que empezó a hablar Lali, cómo se empezó a exponer políticamente, viene emparentado de que estos chicos te hablan y te hablan y vos los seguís", aseguró Latorre.

Yanina Latorre castigó con dureza a Rosemblat y subestimó a Lali.

"Porque Lali puede tener su pensamiento, por mí que piense lo que quiera, que haga lo que quiera, pero creo que se empezó a exponer en lugares donde no se exponía, la vi como medio provocativa, cuando es una chica que siempre pensó igual, pero nunca provocó a nadie porque no hay necesidad de estar provocando arriba del escenario", continuó. A su vez, hizo la diferencia de que no lo estaba defendiendo al actual presidente, porque cree que "se le fue la mano" enfrentándose a la artista, y que "se obsesionó al pedo con ella".

Durante la columna que le dedicó en su programa radial, analizó la entrevista que Rosemblat le brindó a Infobae de la mano de María Laura Santillán. "Este chico estuvo en C5N el año pasado, que se reía de la emisión de dinero, tiene un stream en Gelatina. Creo que es carismático, que es bastante inteligente, pero cuando vi la nota, me empecé a arrepentir de haber dicho que él era inteligente", lanzó Latorre.

"Yo creo que él está usando el impacto y la exposición de ella, para él estar contra el gobierno de Milei, para un poco empujarla a todo esto. Porque a veces las mujeres nos enamoramos y nos convertimos en un poco boludas y sometidas a los hombres", disparó en un momento de su columna, en una explícita subestimación de la cantante y con mucho orgullo de la postulación machista que acababa de hacer, en la cual la mujer es un apéndice de su pareja.

"Él ahora la vio. Gelatina lo estuve viendo a la mañana y está con 10 mil views, que no le pasaba, empezó a hacer videitos que sube como si fuera LAM, que uno le hace preguntas a él y él hace como que no quiere responder", describió la conductora.

"Cuando le pregunta cómo empezó el vínculo o el amor con Lali, dice: 'Me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara. No sé si me hubiera animado a escribirle. Quizás en algún momento que había una historia que atinaba a contestar, algo hubiera encontrado, un hueco'".

"Durante la charla, Pedro contó que el primer beso fue en España, cuando Lali estaba grabando un programa de televisión, y que fue ella quien se animó a escribirle primero. Siempre es como que insiste con que el primer paso lo dio ella. Y después dice: 'No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos'. Es un pelotudo, todo el tiempo lo único que quiere decir que Lali estaba enamorada de él y que él no. Él se siente, en este momento, que es el mejor hombre del mundo, el poronga más poronga del planeta, porque Lali un día se levantó y se enamoró", cuestionó Latorre.

"Qué espanto que un tipo tenga necesidad de aclarar que ella se enamoró, que ella le escribió, se animó, le dio el primer beso y lo llevó a España. ¡Loco, qué poco hombre! Porque aparte, que te diga 'ella me escribió primero', bueno, pero aseverar que alguien ya está enamorado de vos. ¿Quién verga te crees que sos? A este pibe se le fue el ego para arriba", gritó la panelista de LAM.

Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán.

"Otra de las cosas inteligentes que dijo el chico es: 'Estoy de novio con Lali y el tema tiene que ver un poco con el miedo al recorte y un proceso de maridización de Pampita que me preocupa un poco'", continuó Latorre, en referencia al legislador porteño Roberto García Moritán, pareja de la modelo Carolina Ardohain. "Amor, sos el marido de Pampita K. Nada más que el marido de Pampita no es tan atrevido como vos, no dice que Pampita se enamoró primero, no anda deseando que los argentinos nos fundamos, no hace listas negras de gente que votó a Milei", criticó enojada.

"El marido de Pampita asume que lo es, camina al lado de ella o va detrás. Y aplaude o agradece. Vos sos un pelotudo que ahora te estás quejando de la maridización del marido de Pampita y sos igual. ¿Por qué te crees que te hicieron la nota? ¿Por tu gran periodismo? ¡No, rey! ¡Porque te garchás a Lali y sos kirchnerista!", subestimó Latorre. 'No quiero ser ese, María Laura. La verdad, si pudiera evitar eso. ¿Cómo hacemos?'. ¡No vayas a ninguna nota más, no hagas más videítos de LAM, dejá de mandar a Lali a que diga pelotudeces en los escenarios, dejá de hacerte el poronga y vas a ver cómo no hablamos más de vos! Lo conocimos todos porque está de novio con Lali", agregó.

A su vez, la conductora también aprovechó para cuestionar las afiliaciones política de Rosemblat y para soltar su diatriba oficialista y ensañadamente anti peronista. "Obviamente lo apoya a (Juan) Grabois, porque generalmente los pelotudos se apoyan entre sí. María Laura le pregunta: "'Grabois dijo que quiere abiertamente que le vaya mal a Milei, ¿te representa?'. Él contesta: 'Me parece que dijo algo que yo comparto. Que es que yo quiero que fracase ese proyecto económico, que no es lo mismo que fracase el Gobierno'. Explicame la diferencia. Este gobierno está basado en un plan económico. ¿Por qué estos mensajes de mierda? 'Yo no quiero que el gobierno caiga, quiero que fracase el proyecto de Milei'. ¡Es lo mismo! Estos pibes tienen mierda en la cabeza", lo insultó.

Lali Espóstio y Pedro Rosemblat, juntos y enamorados.

"Para sellar esta gran nota, el título es: 'No tengo dudas que a este gobierno le va a ir mal'. ¡Hijo de puta si los hay! ¿Este pibe se olvida que venimos de La Cámpora y de Cristina (Fernández de Kirchner)? Que son lo más dictatoriales, autoritarios y antidemocráticos, que votaron a decreto, que se afanaron todo el país", afirmó. "Yo había dicho que el pibe era inteligente, creo que no", cerró.