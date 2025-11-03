¡AC/DC vuelve a Argentina! Cómo conseguir las entradas para el show histórico en 2026

El estallido del rock está de vuelta y promete sacudir Buenos Aires como nunca antes. La icónica banda australiana AC/DC regresa a Argentina después de 16 largos años, con un show que ya se perfila como uno de los eventos más esperados de la década.

La cita será el 23 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental de River Plate, como parte de su electrizante gira mundial Power Up Tour.

ACDC vuelve a Argentina

El regreso de AC/DC es una celebración del legado de una banda que definió el sonido del rock durante más de medio siglo. Con más de 200 millones de discos vendidos y una lista interminable de himnos inmortales, este bandón liderado por Angus Young y Brian Johnson promete un espectáculo inolvidable. La formación actual incluye también a Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo), quienes juntos han mantenido viva la llama del rock más puro.

El Power Up Tour toma su nombre del álbum homónimo lanzado en 2020, un trabajo que marcó el regreso triunfal de la banda tras varios años de silencio. Este disco, dedicado al fallecido Malcolm Young, cofundador y alma creativa del grupo, está cargado de riffs inéditos que capturan la esencia más vibrante de AC/DC. En esta gira, los nuevos temas se entrelazan con los clásicos que ya son parte de la historia mundial, prometiendo una experiencia única para los fanáticos.

Se sabe de la relación especial entre AC/DC y Argentina: la última vez que la banda pisó suelo argentino fue en diciembre de 2009, cuando tocaron ininterrumpidamente tres noches legendarias en el mismo escenario que ahora los recibirá de nuevo.

Aquellas presentaciones no solo quedaron grabadas en la memoria colectiva del público, sino también en el álbum y DVD Live at River Plate, un testimonio del fervor inigualable del espectacular fandom argentino.

Las entradas para este esperado show estarán disponibles a partir del 7 de noviembre de 2023 a las 10:00 horas , exclusivamente a través de All Access. Con la expectativa en su punto máximo, se espera que los tickets vuelen en cuestión de horas.

AC/DC vuelve con la misma energía indomable que los convirtió en leyendas del rock. Para los fanáticos argentinos, esta será una oportunidad única para revivir la magia y ser parte de un capítulo más en la historia compartida entre la banda y su público. El Power Up Tour promete ser una celebración épica que quedará grabada para siempre en los corazones de todos y todas las fans.