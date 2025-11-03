El inesperado consejo de Kim Kardashian a Wanda Nara que pondrá de los pelos a Icardi: "Nada por venganza"

Si de errores en la Matrix se habla, sin dudas un cruce entre Wanda Nara y Kim Kardashian sería uno completamente impensado. Y aunque muchos lo ven imposible sucedió gracias a la entrevista de Barbie Simons.

El intercambio de mensajes se dio durante la avant premiere de Todo Vale, la nueva serie de Ryan Murphy, protagonizada por Kardashian. La entrevistadora no dudó en poner al tanto de lo que es la Bad Bitch en el país: "En Argentina tenemos nuestra propia versión de Kim Kardashian. Se llama Wanda Nara ", le dijo con humor y complicidad.

Wanda Nara le pidió un consejo a Kim Kardashian: el crossover que nadie esperaba

Por su puesto, la actriz de Hollywood poco conoce del territorio argentino, por lo que Simons hizo un repaso por la trayectoria mediática de Wanda: "Ella es una bomba, emprendedora, conductora de MasterChef, y está pasando por un divorcio bastante público. Te envía un mensaje y me gustaría que le pudieras dar un consejo", introdujo la periodista, que formó parte del grupo de invitadas latinoamericanas presentes en el evento organizado por Disney.

Tras la introducción, la conductora de MasterChef apareció en pantalla. En el video, la empresaria miró a cámara con una sonrisa y dijo: "Acá Wanda Nara desde Argentina. Te adoro, te mando un beso enorme. Y como abogada que sos, te quería pedir un consejo para una mujer como yo, que se está divorciando . Bueno, es un poco público, vos me entenderás. Te mando un beso grande".

Lo cierto es que Kardashian interpreta a una abogada especialista en divorcios en la ficción, y comprometida con el papel y con experiencia en separaciones públicas, respondió con serenidad y un tono empático: "Espero que encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona, mantené la cabeza baja, no intentes hacer nada por venganza . No es la forma de vivir la vida. Solo sé justa".

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y hay quienes dudan en que Wanda pueda seguir el consejo sobre todo en la parte de "mantené la cabeza baja", ya que es de público conocimiento que la mediática maneja a su antojo a la prensa y conoce a la perfección el juego de las cámaras.

BARBI SIMONS ENTREVISTÓ A KIM KARDASHIAN, Y LE PREGUNTO QUE LE DIRIA A WANDA. (LE DIJO A KIM Q ERA UNA GRAN EMPRENDEDORA Y CONDUCTORA DE TV JA) QUE ESTA PASANDO POR UN "CONFLICTIVO DIVORCIO".

Y KIM LE DIJO "NO SEAS MALA PERSONA Y NO SEAS VENGATIVA".

JAJAJAJJAJAJJAJAJAJ pic.twitter.com/QVkX9ufVm2 — What PASS ? 😎 (@card46424) November 2, 2025

Kim Kardashian le mando decir a Wanda que sea buena persona y no haga nada por venganza JAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJA — Lila Rose (@LilaRose0109) November 2, 2025

La cara de Kim cuando ve la foto de wanda nara y le dicen q es la Kim de Argentina 🤣🤣🤣🤦🤦🤦🤦(quien dice??) https://t.co/kbs1tYeYwn pic.twitter.com/kyXOYhSRxb — 🌸 (@_ga_carp) November 3, 2025

Yo no puedo creer teniendo oportunidad de entrevistar a KIM KARDASHIAN, le pregunten por Wanda Nara y bla bla 😒 https://t.co/qr1lA7cL8m — Daiana (@DaianaMicaela05) November 3, 2025