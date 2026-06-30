Adiós a Daniel Melingo: la despedida del mundo de la música al ex Abuelos de la Nada y Los Twist

La partida del músico y poeta Daniel Melingo este martes por la mañana en el barrio porteño de Villa Ortuzar, impactó con fuerza en el mundo de la música y el rock nacional, desde donde una enormidad de despedidas y homenajes a través de las redes sociales reflejaron la magnitud de la figura artística, que integró Los Abuelos de la Nada y fue fundador de Los Twist, junto a Pipo Cipollati.

La despedida de Fito Páez a Daniel Melingo.

Olga Castreno, manager de Melingo, quien preparaba un show en el Teatro Coliseo para este 21 de septiembre, con la presentación del álbum Tangos bajos (Rework), comunicó el acontecimiento en redes sociales: "Lamentablemente ha fallecido Melingo, una terrible pérdida de un músico increíble. Su brillante obra nos atravesó el rock, el tango y la música popular durante más de cuatro décadas. Abrazamos a la familia".

Según informó la Policía de la Ciudad, el referente "estaba con cuidados paliativos en su casa de Chacarita por una enfermedad respiratoria" y fue en ese contexto que lo encontró uno de sus hijos. Lo cierto es que ni bien la mala noticia comenzó a circular, las publicaciones para recordarlo de la mejor manera empezaron a florecer de forma espontánea y cariñosa por parte de quienes compartieron escenario y salas de grabación con él.

Leo García saludó a Daniel Melingo tras su fallecimiento.

"¡Se nos fue un artista total! Artista de artistas. Una persona cálida, sensible, inteligente, graciosa. Experto patafísico universal. No hubo nada en este mundo fuera del área de su interés. Experto malabarista nocturno, conocedor de todos los arrabales, músico, performer, poeta inaudito. Heidegger, Alberto Ure, Enrique Cadicamo, Gurdieff, Charly García, Stockhausen, Elvis Presley y Aníbal Troilo eran parte de su infinito imaginario desbordante", describió Fito Páez en una publicación en Instagram.

Fabiana Cantilo y la imagen que eligió compartir para despedir a Daniel Melingo.

"¡Te voy a extrañar turquito querido! Atesoro nuestras charlas y encuentros desde que nos conocimos en los 80'. Entre los laberintos a través del tiempo nunca perdimos el contacto. Referente total de mi vida. Un gran abrazo de amor a todos sus amigos y familiares", dedicó al final el emblemático cantante rosarino.

El cantante Leo García también le dejó una despedida directa y sentida a través de Instagram. "Dani, Dios te tendrá en la gloria. Gracias por tu amor de colega musical y espiritual, tu humildad única", sintetizó. Fabiana Cantilo, por su parte, compartió una foto de ambos en el escenario y escribió dos palabras: "Genio" y "Love". Otro de los más célebres que lo homenajeó fue Semilla Bucciarelli, el ex bajista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Buen viaje, Melingo. Qué garrón", lamentó.

Semilla Bucciarelli y su lamento tras el fallecimiento de Daniel Melingo.

La relación del multiinstrumentista con la música venía desde la cuna, ya que su abuela paterna había cantado en el teatro La Scala de Milán y su padrastro llegó a ser representante del cantante de tangos Edmundo Rivero y su particular voz. En ese sentido, su formación se dividió entre el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardom el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, y la Universidad Católica Argentina (UCA).