Marcela Tauro desató un escándalo con una frase sobre el abuso infantil: "Hay que honrarlos"

Esta mañana, Marcela Tauro protagonizó un incomodísimo momento al aire en El Club del Moro, el ciclo que conduce Santiago del Moro por La 100. Una reflexión completamente desubicada trascendió y se viralizó en redes sociales, generando un fuerte debate.

Todo comenzó mientras el equipo debatía sobre el pasado, las reinterpretaciones históricas y las cancelaciones. En ese contexto, la panelista llevó la conversación a un terreno extremadamente delicado al intentar explicar una mirada espiritual sobre cómo trascender y sanar situaciones de violencia y abuso.

Marcela Tauro se fue de boca y en redes no la perdonaron

En la misma línea, marcó la conversación con una frase que dejó helado al estudio y a todos los oyentes: "No hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántas familias, padres han violado a sus hijos? Está bien, no hay que perdonarlos, ¡hay que honrarlos! Hay que honrar a los padres que violan a sus hijos porque, si no, no te va bien en la vida", expresó al aire.

"No entiendo", le dijo una compañera. Cuando Marcela volvió a explicar su postura, sus colegas le dijeron que no les importaba lo conseguido si eso implicaba dejar de lado a las víctimas. Fue entonces cuando ella siguió embarrando la situación: "Cada vez hay gente más violenta porque estamos mirando más el pasado en vez de mirarnos cómo estamos nosotros", dijo.

La declaración provocó un silencio inmediato y un desconcierto total entre sus compañeros. La gravedad de sus palabras, vinculadas a delitos de abuso sexual intrafamiliar, encendió todas las alarmas dentro del programa y varios integrantes del ciclo reaccionaron en el momento.

Los integrantes del ciclo no dejaron pasar semejante declaración. Anita Martínez y el propio Santiago del Moro frenaron en seco a la panelista, repudiando de forma tajante sus dichos en pleno vivo. Desde el equipo le marcaron la total falta de empatía y la peligrosidad de difundir un mensaje que revictimiza a quienes padecieron abusos intrafamiliares.

Santiago del Moro paró en seco a Marcela Tauro

Así como en el estudio rápidamente la frenaron, el clip se viralizó y en redes sociales muchos usuarios manifestaron su repudio ante las interpretaciones de Marcela Tauro, factibles de leerse como una forma de minimizar el horror de quienes sufrieron violencia y abuso dentro de sus propias familias. "¿No la rajaron todavía?", se preguntaron.

Tras el escándalo y al ver el repudio que generaron sus palabras, la mediática se tomó unos minutos al aire de Intrusos para pedir disculpas. "Se viralizó algo que yo dije que fue un horror, que obviamente quise decir lo contrario", comenzó.

Tauro se justificó al explicar las dificultades de hablar en vivo por radio: "Viste que en la radio despertamos, abrimos muchas ventanas, y cuando lo escuché sonó aún peor, porque cuando querés decir una cosa decís otra".