Adrián Suar tuvo que confesar lo que le pasa con Natali Pérez: "Si Mirtha dice que salimos..."

Sentarse en la mesa de Mirtha Legrand puede ser un momento de triunfo o de máxima tensión. Los años de trayectoria de la conductora le permiten no guardarse absolutamente nada. En ese contexto, Adrián Suar y Natalie Pérez se convirtieron en sus nuevas "víctimas".

La actriz y el director, protagonistas de la película Mazel Tov, visitaron La Noche de Mirtha para promocionar el film. Sin embargo, "La Chiqui" sorprendió con una pregunta inesperada: " ¿Ustedes salen? ", disparó sin filtro.

Adrián Suar y Natalie Pérez presentan la película Mazel Tov

Acostumbrado a las cámaras y los rumores de romances, Suar se mostró algo incómodo y respondió con una repregunta, intentando ganar tiempo: "¿Si Natalie y yo somos novios?"

Fiel a su estilo, Mirtha no se detuvo. Natalie Pérez optó por tomárselo con humor e ironía: "¿Vos sospechás que salimos?", mientras Benjamín Rojas —también parte de la película— se sumó entre risas: " Yo justo iba a preguntar en el rodaje también ".

En medio del divertido intercambio, Pérez intentó ponerle fin al rumor con una frase respetuosa hacia la conductora: "Mirtha, yo no te quiero contradecir...", pero Suar la interrumpió con picardía: "A la conductora no se la contradice. Si Mirtha dice que salimos, salimos ". El momento cerró con la participación de Sandra Borghi, quien bromeó: "Les cambio de lugar", ya que estaba sentada entre ambos.

Más allá de las bromas y especulaciones, los protagonistas recordaron que su verdadera intención era promocionar la película. Mazel Tov se estrena el próximo jueves 17 de abril en cines de todo el país. Sobre la trama, Adrián Suar aclaró: "La película no es autorreferencial. Tiene cosas en común, porque la idea también surgió en una familia judía, pero podría ser italiana, española o de otra nacionalidad. Obviamente hay algo que me incluye, me toca, pero no porque esté basado en hechos de mi vida".