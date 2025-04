"¿Habrá Lizy Tagliani el próximo domingo en Telefe?": el escándalo con Canosa podría costarle su puesto de trabajo

El escándalo entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani, luego de que la periodista acusara a la humorista de robarle dinero y costosas pertenencias de su casa, escaló a un nuevo nivel y podría llegar a la Justicia. En este contexto, Telefe estaría evaluando tomar una drástica decisión respecto a la continuidad de Tagliani como co-conductora de La Peña de Morfi.

El pasado domingo, la humorista había decidido no presentarse en el programa, aunque finalmente la producción logró convencerla. Durante la emisión, realizó un profundo descargo en el que desmintió las acusaciones de Canosa y aseguró que tomará acciones legales. Sin embargo, sus palabras llamaron la atención, ya que se la notó distinta, distante y, según trascendió, su discurso no habría sido espontáneo.

De acuerdo a lo informado en Intrusos, Lizy leyó un texto preparado, algo que no habría caído bien en el canal: "No es lo que más gusta en Telefe. No es la primera vez que tienen a Lizy en la mira, sería casi la tercera ocasión. Por eso, la pregunta que me hacía era: ¿Habrá Lizy el domingo que viene en la pantalla de Telefe? ", planteó la panelista Paula Varela.

Además, recordó otros episodios que pusieron a la conductora en el centro de la polémica: "No sólo por lo que pueda pasar esta semana, sino porque desde el canal vienen atentos desde lo que ocurrió con Marley en su casamiento, el episodio con Cami Homs que no pasó desapercibido, y ahora este nuevo escándalo".

Lizy Tagliani desmiente la información de Intrusos

Según relató Varela, una vez finalizado el programa, Lizy se retiró del estudio de manera apresurada: "Cuando termina, lo único que quiere es irse rápidamente", contó. Y agregó: "Lizy se comunicó con Fernando Burlando y él le dijo que no, rotundamente, que no la va a defender contra Viviana Canosa". En medio de las versiones cruzadas, Adrián Pallares también se refirió al tema y tomó partido: "Lo de la guita, lo de la mamá, todo eso lo supe desde el primer momento y era muy impresionante", aseguró.