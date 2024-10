Agua italiana, té japonés y pollo "falso": Paul McCartney y su exigente menú vegano en Argentina

Uno de los eventos más importantes y espectaculares que vivirán los argentinos este fin de semana es un nuevo recital del inglés Paul McCartney que tocará durante el sábado 5 y el domingo 6 de octubre, en el Estadio de River Plate.

La gira no terminará ahí: los y las cordobesas tendrán la oportunidad de escucharlo cantar sus hits de siempre durante el 23 de octubre, en el Estadio Mario Kempes.

Paul McCartney tocará en River este fin de semana

Ahora mismo, el músico está alojado en el hotel Four Seasons con toda su banda y su equipo de trabajo. Llegó durante la madrugada para esquivar la ola de paparazzis y se instaló en el hotel.

Si bien se conocer al artista por el aprovechamiento del espacio público que realiza cada vez que visita ciudades, todavía no trascendió ningún pedido particular. Sin embargo, el cantante estuvo en Uruguay y recorrió sus calles en bicicleta, por lo tanto, no se descarta que se lo vea caminar en las románticas calles de Buenos Aires, tal como lo hizo antes de su show en el Campo de Polo, cuando recorrió la Costanera.

Lo que sí se supo es la larguísima lista de productos veganos que pidió para su camarín. Si bien el artista tiene 81 años, hace 30 practica el veganismo y es por eso que, en 2019 en su shows en Argentina propuso que los choris -tradicionales en cualquier recital- fueran veganos.

BigBang tuvo acceso a la lista completa de lo que pidió el ex Beatle

Frutas de estación

Verduras bastante exóticas como el repollo chino y el Cavolo Nero

50 filetes de pollo "falso"

60 salchichas vegetarianas

Hamburguesas veganas

Tofu y arroz integral

Bagels al estilo neoyorquino

Barras de chocolate

Alimentos orgánicos

Leches veganas de diferentes sabores: almendra, coco, avena y soja

Agua mineral italiana, té japonés, cervezas de diferentes marcas, licores, vinos y tequilas

Se espera que el "Got Back Tour" de Paul McCartney que empezó en 2022 con 16 shows impresionantes por Estados Unidos siga su camino después de Argentina a países latinos como México y Brasil aunque también tocará en el otro extremo del mundo, Australia.