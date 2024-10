"Me siento amenazada por Cortá por Lozano": acusan a Lissa Vera de quedarse con la donación a un jardín

Lissa Vera, la ex integrando de Bandana, se vio envuelta en un verdadero escándalo luego de ser acusada de quedarse con un vuelto tras una acción solidaria a beneficio de un jardín de infantes en Virrey del Pino, La Matanza. En LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV, dieron a conocer que el 27 de septiembre, la cantante visitó el jardín con el objetivo de ayudar a recaudar fondos para reparaciones, en particular la construcción de un techo. Hasta allí llegó junto con un móvil del programa Cortá por Lozano (Telefe) y durante el segmento, se recaudaron cinco millones de pesos en solo 20 minutos.

Pero la donación no habría sido recibida por la institución educativa. El problema surgió cuando Lissa, en lugar de usar el alias del jardín para recibir las donaciones, proporcionó el alias de su hermano. Según ella, es una práctica habitual para sus iniciativas solidarias, ya que administra las donaciones que va recaudando bajo su imagen a través de esa cuenta familiar. "Me contacta una de las madres de un jardín de Virrey del Pino y estaba indignada porque el 27 de septiembre, Lissa Vera fue con la intención de ayudar a este jardín de infantes a conseguir un motón de recursos que no tenían, ellos puntualmente necesitaban un techo", relató Fefe Bongiorno.

🔥 Lissa Vera PIDIÓ DINERO para un JARDÍN MATERNAL y ahora la acusan de QUEDARSE CON 5 MILLONES DE PESOS



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/GEN2QbAFsv — América TV (@AmericaTV) October 3, 2024

Y continuó: "Fue al lugar con un móvil de Cortá por Lozano y cuando le recomiendan que ponga un alias, puso el del hermano en vez de el del jardín. Se donaron cinco millones de pesos durante 20 minutos de esa nota y esa plata no estaría siendo recibida por el jardín. Ella dice que para sus acciones solidarias pone el alias de ella o del hermano porque se maneja así. Y ahora denuncia que está siendo amenazada por el equipo de la producción del programa y por el jardín".

En su descargo, la artista detalló que pasó el alias de la cuenta de su hermano porque trabaja con ella. "Hemos trabajo durante todo este año y el año pasado para ayudar no solamente al jardín, sino también a muchas personas con necesidad", comenzó diciendo y finalmente explicó: "Las donaciones vienen a mi casa, y las transferencias las manejo yo porque así me manejo. Yo compro las cosas que realmente se necesitan, no solo ayudo en un lugar, sino en varios lugares".

Lissa también contó que se vinculó al jardín el año anterior, asumiendo el rol de madrina y aportó donaciones personales, como por ejemplo ropa suya y de sus hijas. Sobre las acusaciones, aclaró que el alias de su hermano es parte de la logística con la que maneja las donaciones bajo el argumento de que se trata de una iniciativa privada y que nadie tiene derecho a decirle cómo gestionarlas.

💣 GRAVE DENUNCIA contra Lissa Vera, excantante de BANDANA



Dicen que pidió dinero PARA DONAR A UN JARDÍN y la acusan de haberse quedado con 5 MILLONES DE PESOS



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/xnQhEiVz9U — América TV (@AmericaTV) October 3, 2024

Incluso, afirmó que ahora se siente amenazada tanto por la producción de Cortá por Lozano como por el jardín, insinuando que están intentando responsabilizarla injustamente por la falta de fondos recibidos. "Yo ayudo a quien veo que lo necesita y le compro las cosas necesarias. Ayudo en muchos lugares y los recursos no alcanzan, muchas veces tuve que poner de mi bolsillo. Tengo que hacer este descargo porque no puedo permitir que ensucien el trabajo que hice con tanto amor, a pulmón y con ayuda de ustedes. Todo lugar en donde a mí me donan y está mi imagen, me hago cargo de esas cosas", resaltó.

Además, destacó que su ayuda no se limita a un solo lugar, y que destinó sus propios recursos para suplir las carencias en varias causas. Vinieron de la producción de Cortá por Lozano al comedor del jardín donde yo voy. Ahora resulta que mi imagen no era necesaria para ir a ese comedor y que se podría haber recaudado dinero sin mí, lo cual no pasó porque la gente confía en mi persona. Me están queriendo acorralar y amenazar. Me siento amenazada por la producción de Cortá por Lozano y por la directora del jardín", denunció la cantante y afirmó que no tiene buenas referencias de la directora de la asociación civil de infantes, refiriéndose a Sandra Villa.

Según explicó, la directora del lujar le pide "que le pase el total del dinero". "Pero yo no la conozco y no sé qué puede llegar a suceder con el dinero. Yo me manejo con mi hermano y es una movida privada. Trabajo de una manera transparente y no la voy a cambiar", sentenció. El conflicto escaló cuando Fernanda Iglesias, panelista de LAM, agregó detalles que complicaron aún más la situación. Según contó, Lissa se habría ofrecido a comprar una cocina y una heladera para el jardín con el dinero recaudado, pero mencionó que la plata sobrante se la quedaría ella, a pesar de haber dicho en el programa de Vero Lozano que todo lo recaudado sería para el jardín.

Esta contradicción despertó sospechas en la directora del jardín, quien habló con LAM para dar su versión de los hechos, confirmando que el dinero prometido nunca llegó a la institución. "Nos enteramos en el momento en que venía el equipo de Cortá por Lozano a hacer un móvil. Veníamos de una actividad festejando porque estaba pasando algo lindo. Hay muchas cosas que nos están haciendo falta en el jardín", sostuvo Villa en el ciclo de América.