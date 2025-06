Lali Espósito arrasó en los Gardel 2025 y volvió a hacer historia con "Fanático": "Se lo dedico a..."

En una noche cargada de emoción, música y discursos memorables, Lali Espósito volvió a destacarse como una de las grandes protagonistas de los Premios Gardel 2025. La ceremonia, celebrada en el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires y transmitida por TNT y HBO Max, coronó una vez más a la artista pop más influyente de la escena actual, con tres estatuillas que confirman su vigencia y su poder de impacto.

¡Felicitamos a Lautaro Espósito y Lali! Directores ganadores en los #PremiosGardel2025 en la categoría Mejor Videoclip Corto por "Fanático"✨ pic.twitter.com/5InPhHuRXr — Premios Gardel (@PremiosGardel) June 19, 2025

El mayor revuelo llegó con el galardón a Mejor Videoclip Corto por Fanático, una canción que generó polémica por sus supuestas alusiones al presidente Javier Milei y que terminó por consolidarse como una pieza audiovisual de referencia. Con esta victoria, Lali se convirtió en la primera mujer en la historia de los Gardel en ganar ese premio durante tres años consecutivos: Disciplina en 2023, Quiénes son? en 2024 y Fanático en este 2025. "Fanático es una canción muy importante para mí, significa un montón de cosas porque sobre todo es divertida y eso fue lo que quisimos transmitir", expresó Lali con emoción al subir al escenario.

No dejó de agradecer a todo su equipo artístico: "Quiero agradecer a todos los artistas que forman parte de este video, a los actores, bailarines y a mi coreógrafa". Pero la noche no terminó ahí para la ex Casi Ángeles. También se llevó los premios a Mejor Canción de Pop y Mejor Canción del Año, dos categorías que consagran su proyecto musical como uno de los más sólidos y reconocidos del último tiempo. En la previa de la ceremonia, y ante la expectativa por la triple nominación, Lali ya anticipaba su entusiasmo: "Me da mucho orgullo que haya entrado (la canción) justo por el tiempo en que la saqué y puedo venir y compartir con amigos, con colegas y con gente que me encanta".

La artista -hoy también figura destacada como coach en La Voz Argentina- no sólo reafirmó su lugar en lo más alto del pop nacional, sino que volvió a utilizar su arte como herramienta de expresión política y cultural. En tiempos de tensiones y discursos polarizados, Fanático fue mucho más que un hit: fue una declaración. "Se lo dedico a los fanáticos que no saben dónde poner su amor y que lo colocan en un lugar de mierda, pero lo bueno es que podemos hacer canciones como esta para mandarles un beso muy grande. ¡Aguante el pop, loco! ¡Arriba el pop argentino!", manifestó Lali, con el galardón en una de sus manos, y la elocuencia que la caracteriza. A 27 años de la primera edición de los Gardel, Lali continúa abriendo camino con cada paso. Ya no se trata sólo de música: se trata de identidad, de valentía y de legado.