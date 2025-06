La feroz interna entre Pazos y Brey: "Hay gente del riñón de Nancy que le está jugando sucio a Mariana"

Las chispas entre Nancy Pazos y Mariana Brey no son novedad para nadie que haya visto A la Barbarossa. Basta con una mirada cruzada, un suspiro fuera de lugar o un comentario con doble filo para notar que la química entre ambas periodistas está más cerca de lo explosivo que de lo colaborativo. Pero lo que parecía quedar acotado al living televisivo de las mañanas, ahora amenaza con trasladarse -y con fuerza- a la redacción de C5N.

Nancy Pazos

La que echó más leña al fuego fue Marina Calabró, quien desde su columna de espectáculos en Lape Club Social Informativo reveló que hay revuelo puertas adentro del canal de noticias por una supuesta "tensión" que habría comenzado a notarse desde que Nancy Pazos desembarcó con programa propio. Y como si el contexto no fuera lo suficientemente picante, Calabró lo aderezó con nombres, situaciones y un poco de misterio. "Nancy ya estaba en la pantalla, pero a partir del desembarco con programa propio, empezó a correr el rumor de que hay algún tipo de rispidez/tensión con Mariana Brey", aseguró la hija del inolvidable Juan Carlos Calabró.

Según explicó, los rumores tomaron fuerza tras una semana agitada, marcada por la cobertura de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, se levantaron varios programas del canal -entre ellos, el de Mariana Brey con Diego Brancatelli- para priorizar la transmisión en vivo y la mesa de periodistas. Ese sacudón de grilla habría sido el detonante perfecto para que, según Marina, "gente del riñón de Pazos" comenzara a hacer correr el rumor de que Brey tendría los días contados en la señal. Un comentario por acá, una mirada por allá, y el runrún comenzó a circular como pólvora en redacción.

Mariana Brey

Pero antes de que el escándalo escalara, Marina Calabró se encargó de calmar las aguas... a su manera. "La semana pasada, con todo el quilombo de Cristina (condena), hubo días que levantaron Duro de Domar y siguieron con la mesa de periodistas. Una cuestión de estricta actualidad. Y el sábado, como iba a hablar Cristina, levantaron el programa de Mariana con Brancatelli. Entonces, hay gente del riñón de Pazos que echó a correr el rumor en el canal de que Brey tiene los días contados en el canal. Me lo negaron. De ninguna manera, Brey es inamovible", aseguró tras hablar con los directivos del canal.

Aunque aclaró: "El decisor dice 'esto no es verdad', aunque hay gente del riñón de Nancy que le está jugando sucio a Mariana Brey. Yo no la voy a responsabilizar a ella. Lo hacen a sus espaldas, y seguro Nancy repudia este accionar". Por si fuera poco, la periodista también tuvo que defenderse de otro frente: los panelistas de Los Profesionales de Siempre (El Nueve) no le perdonaron haber informado sobre la salida de Enzo Aguilar del programa y "recortar" de la foto promocional a Ale Castelo, otro de los panelistas. Estefi Berardi fue directa: "Vengo a hacer una denuncia porque por culpa tuya Enzo, Marina Calabró lo discriminó a Ale Castelo".

Marina Calabró

Y Castelo, con ironía, agregó: "Ya sé que vengo de la calle, Mari... vengo de a poquito". Lo cierto es que regresando al conflicto entre Nancy y Brey, Marina sentenció: "Si escuchan que hay crisis en C5N con Mariana Brey, no den bola. Lo tengo chequeado, eso no es así".