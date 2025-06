La Joaqui brilló en los Gardel y reivindicó al RKT: "Lo que hago no es música, es un espacio de contención"

La noche de los Premios Gardel 2025 tuvo muchas estrellas, pero pocas tan luminosas y desafiantes como La Joaqui. Con dos estatuillas en mano y un discurso que estremeció al Auditorio de Buenos Aires, la marplatense se convirtió en una de las grandes protagonistas de la gala, no sólo por su talento, sino por su contundente defensa del RKT y de los sectores populares que ese género representa.

El navegador no soporta este contenido.

Joaquinha Lerena De La Riva, conocida artísticamente como La Joaqui, se alzó con los premios a "Mejor Canción de RKT" y "Mejor Álbum de Artista Tropical", imponiéndose a pesos pesados como L-Gante, Nico Mattioli y Callejero Fino. Fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para hacer una reivindicación política, emocional y artística de su obra, en un ambiente muchas veces reacio a reconocer la legitimidad de ciertos géneros populares.

En su primer discurso, La Joaqui habló desde las entrañas. "Llevo muchos años planificando qué diría si ganaba un premio. Con el tiempo fui creyendo que ciertos sueños no estaban hechos para personas como yo", confesó. Frente a una platea conmovida, narró su sensación de exclusión en un mundo artístico que, según sus palabras, parece reservado para quienes "tuvieron el privilegio de tomar clases de guitarra en la adolescencia o crecieron con padres fanáticos de Spinetta".

"Algunos ni siquiera tuvimos el privilegio de crecer con nuestros padres", soltó sin filtros. Pero no se quedó en la denuncia. También hubo una apuesta por la transformación personal: "Estaba bastante enojada y bastante a gusto en mi zona de confort, hasta que un día me levanté y dije 'esto no me va a frenar más'. Y no era que los sueños no estaban hechos para personas como yo. Era que yo podía hacer las cosas un poquito mejor. Así que los invito a seguir confiando en ustedes cuando nadie más confíe".

El navegador no soporta este contenido.

Minutos después, al recibir su segunda estatuilla, redobló la apuesta con una frase que resonará por mucho tiempo en el ambiente musical argentino: "Tienen razón, lo que hago no es música. Lo que yo hago es un espacio de contención". Fue su manera de responder a quienes descalifican el RKT como género artístico. "Es la forma que encontramos para romantizar cómo nos hemos sentido presos por cómo hemos crecido yo y muchos de mis colegas. Es oscura, sucia y rota como el contexto en el que crecí. Y el RKT es la manera que encontré para romantizar los momentos más tristes de mi vida y volverlos una fiesta de barrio", concluyó.

La Joaqui cruzó a quienes consideran que ella "no hace música"

Vestida con un impactante diseño cherry de terciopelo con corte sirena, creación del Atelier Pucheta Paz, La Joaqui no solo marcó tendencia en la alfombra roja: dejó una huella profunda en la memoria colectiva de la música argentina. Con su voz y su historia, puso en primer plano el valor del arte como herramienta de expresión de las periferias, como vehículo de sanación y como territorio legítimo de belleza, aunque venga del dolor.