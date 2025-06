El insólito furcio de Patricia Bullrich: habló de la DFI y confundió "inteligencia" con "investigación"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo un furcio frente a las cámaras de A24, en el cual reveló las verdaderas intenciones del recientemente fundado Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), que tanto revuelo causó por las potestades ilegales que le otorgan y anticonstitucionales que expuso. La funcionaria confundió la última palabra de la sigla y señaló que esta era "inteligencia", como denuncia la oposición a La Libertad Avanza (LLA).

"Ayer presentaron la DFI", soltó el conductor Fabián Doman, en diálogo con la funcionaria. "El Departamento Federal de Inteligencia... de, de, de Investigaciones", contestó la ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, inmortalizada en la historia por haber dispuesto un descuento del 13% a todas las jubilaciones y sueldos públicos en 2001.

Justamente la acusación que recibió el nuevo departamento fue el de tener una intencionalidad espuria de inteligencia interna, a partir de las nuevas tareas de "ciberpatrullaje" sin ningún tipo de orden judicial previa y las requisas como las que expusieron a quienes se acercaron a participar de la marcha contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

Los operativos como los de ayer, que impidieron la libre protesta y amedrentaron a las y los manifestantes sacándole fotos a sus documentos de identidad, están expresamente prohibidos de acuerdo a las normativas locales, como la Ley de Inteligencia 25.520, que en el Artículo 4 reza que está prohibido "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

El diputado nacional Leopoldo Moreau confirmó que demandará a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por violar la Ley de Inteligencia.

En ese sentido, el diputado nacional Leopoldo Moreau confirmó que diputados de Unión por la Patria (UxP) denunciarán a Bullrich por haber dispuesto los operativos ilegales que durante todo el miércoles cumplieron un rol desalentador en relación a la movilización, que aun así fue multitudinaria, con exponentes de todo el país que participaron.

Bullrich, por su parte, señaló que la manifestación de ayer fue "contra Milei y contra el proyecto de gobierno", con la clara intención de bajarle el precio al apoyo que recibió la dos veces presidenta de la Argentina. "El proyecto de Cristina ya fracasó", explicitó, sin esconder la intención de tapar con la alfombra a la principal líder de la oposición.

Al mismo tiempo, reconoció que "no es verdad" que le pidieron "detener a Cristina con un patrullero", como circuló en la prensa local. En relación a la condena de seis años de prisión que confirmó la Corte Suprema de Justicia, destacó que "es parte de un proceso judicial pero no es un mérito del gobierno". "El mérito es dejar que la justicia actúe, no presionar", explicó.

"Hay distintas versiones del populismo en muchas fuerzas. El populismo sigue estando y Cristina es una más, pero no la única. En el PRO hay populismo, por eso no pudimos pasar ciertas vallas que deberíamos haber pasado. No en (Mauricio) Macri, pero si otros dirigentes que no se animaron a las reformas que el país necesitaba. Por ejemplo, yo no tuve el control de los piquetes, lo tuvo (Horacio Rodríguez) Larreta", reclamó.