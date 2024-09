Alfa insultó a la hermana de "Furia" tras su debut en el Cantando 2024: "¡Qué perra, por Dios!"

Durante la noche del martes se vivió una nueva edición del Cantando 2024 que contó con la participación de Coy Scaglione, la hermana de "Furia", la ex participante de la última edición de Gran Hermano. Y al parecer, protagonizar escándalos viene de familia. La concursante cantó un tema de Mon Laferte y si bien su performance fue digna, terminó abriendo varios focos de batalla después de que Marcelo Polino la calificara con un enorme y contundente ¡cero!. ¡Auch!

Todo comenzó cerca de las 22.30, luego de que Florencia Peña, conductora del ciclo de América TV, presentara a la hermana de Juliana y ella le asegurara ante el apoyo de su marido y de su hija estar "contenta" por su debut televisivo. "Tengo una mezcla de sensaciones, pero nerviosa no, tengo mucha alegría", dijo. Lo cierto es que luego de cantar, llegó el turno de la evaluación del jurado que contó con una llamativa ausencia: Nacha Guevara tuvo que ausentarse por enfermedad y fue reemplazada por Aníbal Pachano. "Está medio pachucha, ustedes saben que se está reponiendo de una intervención, la amamos y le mandamos un beso", detalló Flor.

De esta manera, el coreógrafo y director teatral la calificó con un 6, Milett Figueroa -la novia de Marcelo Tinelli- la calificó con un 5 y habrá que esperar para saber el puntaje de Flavio Mendoza, ya que cuenta con el voto secreto. El problema llegó cuando Polino, a la hora de evaluar a Coy, le sacó en cara la campaña que hizo en nombre de su hermana para "manguearle" dinero al fandom. "Qué raro que no esté tu hermanita acá, Furia, ¡qué desagradecida esa mujer!, con todo lo que vos la apoyaste", comenzó.

Si bien Coy le aclaró al periodista que Furia la estaba esperando con la cena en su casa, Polino siguió: "Estuviste mangueando plata a todos los fandom para que la votara (a Furia), hubo gente que hasta se quedó en la calle y no fue capaz de venir a darte un beso. Canción difícil, error de la coach, una chica que nunca estuvo en un escenario no puede cantar a Mon Laferte o a Shakira. Además de coachear a la voz hay que coachear a la actuación".

Esto hizo molestar a la hermana de la ex GH, que retrucó: "Yo lo que pido es que acá venimos a innovar, ayer cantó Cachete muy mal, acá vinimos a darlo todo, no soy cantante, no hago nada, y, querido, vine acá y la destruí. No podés cag,... a ped... a la coach". De esta manera, Polino -furioso y fiel a su estilo de jurado malo- sentenció: "No escuchaste lo que te dije, tanta expectativa y un disgusto tu presentación, la esperamos para esto, chau Coy, chau. Estuviste mangueando plata a todos los fandom para que la votara (a Furia), hubo gente que hasta se quedó en la calle y no fue capaz de venir a darte un beso". Y acto seguido, le puso un cero.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Coy, en el ciclo satélite del Cantando 2024, Paso en América, se animó a insultar al jurado. "Polino, puto", arremetió y luego, arrepentida, agregó: "Polino, te bancamos, sos el mejor. Te pido disculpas por lo que dije, es la adrenalina. tenés que entender porque seguramente sabés de adrenalina". Quien disfrutó toda la secuencia fue el ex GH, Alfa, quien no tiene la mejor de las relaciones con las hermanas Scaglione. De hecho, se cruzaron en más de una oportunidad cuando el sexagenario ingresó por unos días a la casa más famosa del país durante la última edición del reality de Telefe.

A través de sus redes sociales, el amigo del Mago sin dientes cargó contra Coy y calificó de "desastre" su performance. "Madre mía, por Dios. Hacé campaña para sacarme desde ya, eh. ¡Qué perra, por Dios! Con razón le estás pidiendo a los furiosos que me saquen, qué desastre que sos por Dios. La hermana de...", expresó.