"Alguien que escribe esto no está bien": Viviana Canosa arremetió contra Martín Cirio y recordó su escandaloso pasado

Los tuits pedófilos de Martín Cirio, también conocido como "La Faraona", registrados entre 2007 y 2011, volvieron a la luz luego de que el streamer participara del programa Otro día perdido que conduce por El Trece Mario Pergolini. Viviana Canosa, al aire de Revueltos, el programa que hace con Jorge Rial en Carnaval Stream, salió a cruzarlo por este contenido y pidió que no le vendan al protagonista "como un héroe de Malvinas".

La conductora mostró un grupo de tuits del influencer en los que hablaba de irse " a fifar nenes a Tailandia", o con expresiones como "nada como violarse un pendejito de ocho años". "Odio tanto a esos pendejos que a veces me dan ganas de desnudarme enfrente de la clase, pajearme y guasquearles las caras a todos", leyó Canosa. "Me voy a sacarles la leche a dos niños vírgenes que adopté y me desparramaré su semen en mi cara para rejuvenecer. Los quiero", agregó después. En ese sentido, uno de los tuits más fuertes de Cirio decía: "Me voy a la ventana a mirar a los nenes salir del jardín y masturbarme mientras veo a Tomasito, mi preferido".

"Este tipo de tuits son los que escribe este tipo", reflexionó Canosa al respecto, mientras que señaló algunos de los motes de la señal, como "el canal de la familia", "Un Sol para los Chicos de UNICEF", para graficar "la doble vara" que mostró la invitación a Cirio. "Pergolini lo recibe como a un héroe de Malvinas", protestó. "Yo no soy quién para cancelar gente, no me interesa, lo que digo es: escribió esto, una persona que escribe esto es una persona que piensa esto", denunció.

Lo cierto es que las acusaciones contra Cirio ya estuvieron en la Justicia. En relación a eso, la ex El Trece leyó un comentario en Instagram sobre el hombre de la polémica: "Martín Cirio absuelto, pero jamás inocente. Podrán absolverlo en un juzgado, pero nadie borra los mensajes asquerosos que escribió sobre menores. Los medios que lo invitan, los canales que le dan cámara y los seguidores que lo aplauden son cómplices de la podredumbre moral. Un fallo judicial no limpia la conciencia ni la esencia de un pedófilo, no la pedofilia".

Martin Cirio, también conocido como "La Faraona".

"Alguien que escribe esto es alguien que no está bien. La verdad que no soy psiquiatra, psicóloga, tengo sentido común, defiendo el derecho de los niños", manifestó Canosa sobre "La Faraona". "A mí la verdad que la moral de Ángel de Brito, de Yanina Latorre y todo ese elenco de aplaudidores que tiene LAM me importa tres pitos porque sinceramente a mí me importan de verdad los pibes, los menores", graficó.

"La verdad no tengo nada en particular con este personaje, pero no me vendan a este pibe como un héroe de Malvinas, cuando realmente si vos tenés un hijo, un menor en tu familia, un nieto, y así no lo tuvieras, la verdad no entiendo por qué le quieren lavar la cara, la imagen a Martín Cirio, con las barbaridades que ha dicho", cerró la periodista.

La respuesta de Cirio

Por su parte, Cirio fue cruzado por un móvil de LAM, desde donde le dieron la posibilidad de responder a las acusaciones. "La verdad que estoy en el mejor momento de mi carrera. Y no sé, ya está todo en la Justicia, fue investigado arriba abajo, salí inocente, pasó un montón de tiempo, hace cinco años que se inició eso. Ya está. No tengo nada que decir. Ese tema como que lo dejé muy atrás", afirmó ante el móvil.

"Ya se demostraron las cosas editadas que hubo, los videos, los tuits, etcétera. Ya fue investigado. Eso está en la justicia. Después cada uno quiere decir lo que desea, libertad de expresión, que lo digan", indicó Cirio. "No me interesa porque soy uno de los cinco streamers más vistos en Latinoamérica y España. Me está yendo muy bien. Entonces, no me afecta", deslizó con altanería.