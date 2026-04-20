Andrea Del Boca autorizó la serie de su vida: secretos, escándalos y su vida como nunca antes

El nombre de Andrea Del Boca estuvo en un segundo plano en los últimos años. Sin embargo, lejos de desaparecer, parecía estar tomando impulso para reaparecer y volver a dar que hablar: su paso por Gran Hermano fue apenas el inicio de su reinvención.

La mediática pasó años envuelta en polémicas con su expareja, Ricardo Biasotti, además de haber sido vinculada a una causa judicial por presuntos desvíos de fondos públicos, situación que la alejó de la escena mediática.

Andrea Del Boca se reinventó tras su paso por la casa de Gran Hermano

La producción de Gran Hermano confió en ella para dar inicio a la llamada Generación Dorada, y así la actriz fue la encargada de abrir la puerta en esta edición. Sin embargo, problemas de salud —y, según trascendió, también cuestiones legales— la obligaron a abandonar la casa más famosa del país antes de lo previsto.

Desde su salida del reality, se refugió en su hogar, acompañada por su madre y su hija, manteniéndose alejada de la exposición mediática y de todo aquello que pudiera generarle estrés. Aun así, Del Boca parece tener siempre un as bajo la manga .

Andrea Del Boca contará, a través de una serie de su vida, sus secretos mejores guardados

En ese contexto, en Intrusos revelaron el nuevo proyecto de la artista, algo que sorprendió incluso a sus seguidores. "Andrea Del Boca acaba de autorizar y firmar los derechos para la realización de la serie sobre su vida", contó Rodrigo Lussich.

"Después de meditarlo bastante, porque tenía propuestas desde hace mucho tiempo, autorizó la firma de sus derechos en principio para que se empiece a pre-producir y a trabajar en una biopic sobre su vida ", agregó el periodista, dando algunos detalles del proyecto.

💣 ÚLTIMO MOMENTO: ANDREA DEL BOCA TENDRÁ LA SERIE DE SU VIDA@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/2O28rxHDd5 — América TV (@AmericaTV) April 20, 2026

De esta manera, Del Boca contará los aspectos más íntimos de su historia, aunque no en primera persona, sino a través de un guion que abordará " la historia privada, la historia secreta ". Lussich también dejó en claro que no solo se abordará su vínculo con Biasotti —uno de los capítulos más esperados por el público—, sino también su infancia, su extensa trayectoria en los medios y romances desconocidos, además de los ya mediáticos.

Así, mientras mantiene un perfil bajo tras su abrupta salida del reality, Andrea Del Boca vuelve a posicionarse en el centro de la escena con un proyecto que promete reabrir viejas heridas, revelar secretos y reconstruir su imagen ante el público.