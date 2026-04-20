Betiana Blum y Antonio Grimau, del paraíso al caos actual: amor, humor y reflexión en tiempos de crisis

Hay historias que, aunque nacieron hace siglos, parecen latir con la misma fuerza que el primer día. El amor, el descubrimiento, las diferencias y ese eterno juego entre dos mundos que se encuentran y se desafían. En ese cruce tan humano como universal se apoya El diario de Adán y Eva, una obra que rescata lo esencial en tiempos donde todo parece correr más rápido que la propia vida.

En ese marco, BigBang se reunió con Betiana Blum y Antonio Grimau en el Teatro Regina, donde el próximo 3 de mayo a las 21 horas estrenarán la versión teatral del clásico de Mark Twain. Entre risas, reflexiones y una química evidente, los protagonistas adelantaron detalles de una propuesta que mezcla humor, sensibilidad y una mirada profundamente actual sobre el vínculo humano.

Betiana Blum y Antonio Grimau estrenan "El diario de Adán y Eva"

Al ser consultada sobre de qué trata la obra, Blum se detuvo en el contexto actual para darle un sentido aún más profundo al relato: "La gente sabe un poco esto de Adán y Eva. Hay un conocimiento. Es genial cómo, con todo lo que pasa en el mundo, como el comienzo de la vida, y más el momento donde hay tanta muerte, tanta guerra, tanta destrucción, tanta poca conciencia de lo que es la vida", comenzó.

"Esto Adán y Eva en el paraíso, donde no existía la muerte, y cómo, de pronto el tema de la manzana.... Esta toma de conciencia, está bien relatado por Mark Twain. Este cambio de conciencia de estar en el paraíso donde todo está dado, a ir a la vida, donde hay que ganarse todo", explicó la actriz.

Por su parte, Antonio Grimau puso el foco en el tono de la obra y en lo que genera en el espectador: "Lo primero que hay que destacar de la obra es, siguiendo el estilo de humor irónico y hasta por momentos sarcástico, y pícaro, es la ternura que también tiene", resaltó.

Luego, el intérprete coincidió con su colega: "Ella habló de las guerras, de la deshumanización, y justamente esto te lleva a la reflexión acerca de todo eso que estamos viviendo. El hoy tan terrible, y seguir el día a día de estos dos seres humanos, que somos todos nosotros, y que es un volver a las fuentes de la humanidad reconociendo la necesidad imperiosa que hay de la ternura, del amor, de recuperar esos valores que se van perdiendo y que esta obra destaque y recupera", siguió la reflexión.

Si bien, la historia habla de los inicios de la humanidad, el relato esta atravesado por el humor: "Todo con humor, todo con una entrañable mirada hacia estos dos personajes, que son, insisto, un poco todas las parejas del hoy. Este, necesariamente los va a llevar a la gente, al público, a identificarse con los personajes, y con su misma problemática hoy, este, que ya ocurría".

La complicidad entre Betiana Blum y Antonio Grimau no es nueva, y eso también se traslada al escenario

La complicidad entre ambos no es nueva, y eso también se traslada al escenario. Al preguntarles si alguna vez discutieron como Adán y Eva fuera de las tablas, Blum confesó que no, pero Grimau respondió desde su lado más personal: "Yo creo que he pasado por situaciones parecidas. Sobre todo, con lo que tiene que ver con el amor. Esa etapa que ellos transitan, por supuesto, dentro de la obra, que tiene que ver con el enamoramiento, con el amor profundo y con el reconocimiento de todo lo que se deben uno al otro", se sinceró y continuó más enfocado en la obra: "Esto es muy lindo también como idea para reflejarla, además es un verdadero placer para el intérprete hacerla. Te permite un juego de roles y una cantidad de matices que solo te lo da esta obra, que además, al ser teatro leído, es sin duda un esfuerzo grande para reflejar lo de estos dos personajes, nada más que con la voz y el gesto porque en este caso el cuerpo no acompaña de la misma manera".

Sobre qué los motivó a aceptar este proyecto, Betiana Blum destacó la potencia del texto original y su adaptación: "Lo que pasa es que el texto de Mark Twain es realmente muy conmovedor. Y Sebastián Parrota, con los textos de Mark Twain, es como que había un pedacito que hablaba Adán, un pedacito que hablaba Eva, y después otro pedazo. Construyó una obra; esto, fue lo que nos dio el impulso para poder hacerlo. Y es un tema que es imposible quedarse al margen de este tema. Imposible porque es nuestro origen. Y es tomar conciencia en este momento de tanta destrucción, de tan poca valoración de la de lo que es la vida".

Betiana Blum destacó la potencia del texto original y su adaptación

En esa misma línea, profundizó aún más en el mensaje que atraviesa la obra: "Yo miro de pronto, me aparece en Internet los chiquitos que andan solos, perdidos, sin comida, y digo, ¿y esto quién lo permite esto? ¿Nosotros lo permitimos?", reflejó lo que sucede hoy con la crisis que atraviesa gran parte del mundo, sobre todo Argentina: "Entonces, al ir a una obra del comienzo de la vida, del respeto por la vida, del amor por la vida, del conocimiento de las diferencias entre el hombre y la mujer, y de cómo se van conectando, conociendo, respetando, valorándose, es maravilloso, es muy conmovedor, tiene mucho humor aparte. Es una es una obra que a mí me conmueve muchísimo, y me da mucho placer hacerla, y creo que a la gente le va a hacer muy bien verla".

Cuando llegó el momento de hablar del mensaje que esperan dejar en el público, Blum fue directa y contundente: "Que la vida es algo maravilloso." A lo que Grimau sumó con picardía: "Y la mujer también." Y ella completó: "¿Qué es la vida? ¿Qué es el misterio? todo es algo tan misterioso tan maravilloso, y que de pronto se pueda destruir con una bala, con 'yo quiero este pedazo de tierra, no hielo, petróleo, no sé qué miércoles', creo que te hace tomar conciencia de todo lo que tenemos para cuidar", reflexionó.

Antonio Grimau bromeó con la posibilidad de conquistar a Betiana Blum

Más allá de la obra, también hubo espacio para reflexionar sobre el presente del teatro argentino. Betiana opinó: "Yo creo que, es un momento donde, a raíz de la falta de televisión, la mayoría de los actores están haciendo teatro. Creo que hay una cantidad de obras y de propuestas muy interesantes, yo no sé si está afectando algo en ese momento." Mientras que Grimau aportó otra mirada: "Creo que el teatro, al contrario, es un renacer permanente y un verdadero semillero de gente nueva que intenta propuestas maravillosas, audaces, distintas. Está más vivo que nunca".

En cuanto al público actual, Antonio analizó qué busca hoy quien se sienta en una butaca: "El público quiere reírse, necesita. Así también, como yo creo que esta obra es, hablando de la necesidad, es una obra necesaria por todo lo que hemos dicho antes, justamente. Una obra que vuelva a... Aún supongamos que no hubiera una guerra en el mundo, aún así se están perdiendo valores primordiales que se han ido perdiendo con el tiempo, y se está se está llegando a una verdadera involución de parte del ser humano. Al maltrato, a la falta de respeto, a la falta de valores, y es lo que intenta rescatar justamente, este, el Diario de Adán y Eva."

Y como cierre, fiel a su estilo, dejó una última perlita cargada de humor: "En realidad, si vos me hubieras preguntado qué me llevó a mí a aceptar esta obra, es la posibilidad, tal vez la última, de conquistar definitivamente el amor de Betiana. Yo hace rato que vengo bregando por eso, y tal vez sea esta la oportunidad. Yo no pierdo la esperanza, justamente, como habla del amor y en una de esas, y se los ve desnudos en un momento dado, tal vez haga pie por fin. Son muchos años de bregar por eso".

Con funciones los viernes y domingos a las 21 horas en el Teatro Regina, El Diario de Adán y Eva se presenta como una comedia inteligente, cálida y profundamente humana, ideal para reír, emocionarse y —sobre todo— recordar lo esencial.