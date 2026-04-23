La salud de dos divas en alerta: Susana Giménez al quirófano y Mirtha Legrand fuera de la TV

Cuando se habla de grandes figuras de la televisión argentina, Susana Giménez y Mirtha Legrand siempre aparecen en el mismo nivel. Sus vidas privadas generan tanto interés como lo que muestran en pantalla.

En este contexto, ambas atraviesan un momento delicado en relación con su salud. En las últimas horas, se conocieron detalles que encendieron la preocupación de sus fanáticos.

La salud de Susana

Según trascendió, la mediática estaría enfrentando un problema de salud que podría dejarla fuera de la cobertura del Mundial 2026 , que comenzará en dos meses y será emitido por Telefe.

En el programa A la Tarde contaron que la salud de "la diva de los teléfonos" comenzó a generar preocupación tras la posibilidad de una intervención quirúrgica inminente.

Mirtha Legrand y Susana Giménez preocupan por su estado de salud

Fue el periodista Luis Bremer quien reveló que la conductora había viajado recientemente a Europa con el objetivo de tratar una dolencia de larga data. Además, brindó detalles sobre su cuadro: "Se fue un mes a España porque le recomendaron a un médico específico por un problema histórico que tiene en una vértebra y una rodilla".

Durante su estadía, según indicaron, Susana se sometió a un tratamiento innovador y atravesó varias sesiones con la expectativa de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la evolución no habría sido la esperada.

Susana Giménez deberá ser operada y ya tiene fecha

De regreso en la Argentina, el diagnóstico cambió de manera significativa: " Tiene que volver a quirófano ", afirmó el panelista, dejando en claro que la cirugía sería inevitable. Incluso, deslizó que el procedimiento tendría fecha cercana: "Pasaría por el quirófano el próximo lunes o martes", precisó, lo que genera incertidumbre sobre los tiempos de recuperación y su posible participación en el Mundial.

Mirtha no se quedó atrás

Por su parte, Mirtha Legrand tuvo que ser reemplazada en su último programa por su nieta, Juana Viale. Si bien aseguran que la conductora quiere regresar cuanto antes, es su equipo médico quien aún no lo autoriza.

La diva, que venía atravesando un cuadro gripal, no logró recuperarse completamente y, por recomendación médica, decidió priorizar el descanso. En LAM (América TV) confirmaron esta información, luego de que inicialmente se pusiera en duda su presencia en las grabaciones.

"Todavía los médicos no le dieron el permiso para grabar . No saben si la va a conducir Juana. Está con un poco de tos; los médicos le tienen miedo a los aires acondicionados del estudio", reveló Laura Ubfal.

Mirtha Legrand espera el alta médica mientras Susana Giménez entrará al quirófano

Luego de esta explicación, Ángel De Brito del ciclo sumó un dato de último momento: "Me acaban de escribir de Canal 13 para confirmarme que no va a grabar este viernes, y tal vez el próximo tampoco".

Así, la salud de dos de las máximas figuras del espectáculo mantiene en vilo a la televisión argentina. Mientras Susana Giménez se prepara para una posible cirugía, Mirtha Legrand continúa en reposo, enfocada en su recuperación antes de regresar a la pantalla.