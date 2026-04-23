De campeón de La Voz a buscar alquiler: la nueva vida de Nicolás Behringer entre fama, cirugía y mudanza

Ganar un reality como La Voz Argentina suele ser sinónimo de éxito inmediato, estabilidad económica y una carrera en ascenso. Pero la historia de Nicolás Behringer parece escribir otro guion, más terrenal y cercano, donde la fama convive con problemas cotidianos como mudarse, operarse y llegar a fin de mes. El joven de 29 años, que se consagró campeón en 2025 dentro del team Luck Ra, se llevó premios que incluyen 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music Group y un auto 0 km. Sin embargo, lejos de una vida de lujo, su presente muestra otra cara: decisiones difíciles y una rutina atravesada por necesidades concretas.

Nicolás Behringer entre fama, cirugía y mudanza

Primero fue la salud. Behringer sorprendió al contar que vendería el auto que había ganado para poder afrontar una amigdalectomía y una septoplastía, dos intervenciones clave para mejorar su calidad de vida y su rendimiento vocal. El propio cantante explicó: "Se me va a hacer un orificio en el tímpano, a ponerse un diábolo que es como un embudo para que mi oído pueda limpiar todo lo que tiene adentro hace tantos años y se me van a extirpar las amígdalas. Esto me va a tener frenado unos dos meses más".

Nicolás Behringer entre fama, cirugía y mudanza

La cirugía, finalmente realizada el 3 de febrero, fue documentada paso a paso en sus redes sociales, donde mantiene un vínculo cercano con sus más de 300 mil seguidores. Desde la camilla, con yeso en la nariz y aún en recuperación, llevó tranquilidad: "Salió todo bien, familia. No se preocupen". Pero mientras se recupera físicamente, otro problema asoma: el techo. Con el contrato de alquiler a punto de vencer, el cantante recurrió nuevamente a su comunidad virtual para pedir ayuda. "Familia! Pronto se termina mi contrato de alquiler. Si alguien conoce por Capital alguna casa, idealmente dueño directo, me serviría el contacto. Los quiero", escribió en Instagram.

Behringer vive junto a su hermana menor, a quien cuida tras la muerte de su padre, lo que le suma una responsabilidad adicional a su presente artístico. Esa historia personal, que ya había conmovido durante su paso por el reality, sigue siendo parte central de su vida fuera del escenario. Lejos quedaron, al menos por ahora, las presentaciones "a la gorra" en la vía pública. Hoy, su agenda se mueve entre shows íntimos y eventos privados, mientras proyecta la grabación de dos discos que quedaron en pausa por su intervención médica. En ese camino, también hubo espacio para el agradecimiento.

Nicolás Behringer entre fama, cirugía y mudanza

Tras compartir imágenes del antes y después de su operación, Behringer destacó el apoyo recibido: "No saben la fuerza que me da leerlos, los amo. Gracias por tanto amor, voy a ser fuerte". Así, entre la consagración y las urgencias de la vida diaria, la historia del ganador de La Voz Argentina se aleja del cliché del éxito inmediato y muestra algo más real: que incluso después de tocar la cima, la vida sigue... con mudanzas, cuentas pendientes y decisiones difíciles incluidas.