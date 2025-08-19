Andrés Gil desmintió los rumores que lo vinculaban con Gimena Accardi: "¡Dejen de decir cualquier cosa!"

El torbellino mediático desatado tras la confirmación de la ruptura entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas. Luego de que en LAM aseguraran que el detonante de la separación fue una infidelidad de la actriz con "un compañero de trabajo", el nombre de Andrés Gil se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. El motivo no fue menor: Gil comparte escenario con Accardi en En otras palabras, obra dirigida por el propio Vázquez, lo que encajaba con la descripción que lanzaron en el ciclo de América TV. La viralización del rumor alcanzó tal magnitud que el actor, pareja de Cande Vetrano, se vio obligado a hablar.

El descargo de Andrés Gil

Con un comunicado breve pero contundente publicado en sus historias de Instagram, Gil sentenció: "Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias".

Mientras tanto, la propia Accardi también decidió ponerle freno a la ola de especulaciones. Reconoció que durante su relación cometió un error que generó dolor, pero negó que se tratara de alguien del medio: "Con la persona que se me vincula quiero decir que es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia y eso sí necesito que frene. Por favor pido que eso se frene. Si quieren, línchenme a mí, pero no sigan ensuciando a gente inocente".

La separación de Nico y Gimena sacude al mundo del espectáculo: infidelidad, rumores y un triángulo inesperado

La actriz también dejó en claro durante su paso por Olga que la relación con Nico ya atravesaba una crisis profunda desde hacía un año, y que si bien la infidelidad fue "un detonante", no fue la causa central de la separación. Así, tanto Gil como Accardi intentan correr del ojo público a quienes nada tienen que ver con el final de una de las parejas más queridas del espectáculo argentino, en medio de un escándalo que promete seguir sumando capítulos.