Ángel de Brito no se intimida ante Marcelo Tinelli: acusación de acomodo y tirón de oreja

Un ida y vuelta que sorprendió a todos en la noche del 26 de septiembre. Se trata del enfrentamiento que protagonizaron, a través de la red social X, Ángel De Brito y Milett Figueroa. Acusaciones y egos lastimados salieron a la luz con programas emitidos desde Perú, lugar de origen de la mediática. Y por supuesto, Marcelo Tinelli quedó en el medio de la disputa.

Por más que la modelo lleva años siendo una figura pública en su país, lo cierto es que en Argentina recién comienza sus pasos mediáticos. El conductor de LAM cuestionó su fama, la acusó de no tener talento y haber llegado a donde está por ser "la mujer de": "Milett, no sos tan importante como fantaseás. Ningún problema en particular. Solo señalo que sos una paracaidista que llegó al jurado sin ningún mérito más que ser la acompañante de Tinelli. Una acomodada más. Espero resolver tu intriga. Sino te amplío", escribió el periodista.

Directo al hueso, Ángel De Brito sentenció de "paracaidista" a Milett Figueroa

La respuesta del mediático fue ante la duda de Milett por cuestionar unos dichos de Ángel sobre la suegra de Tinelli, a quien señaló de estar contenta por "pasear por las mansiones" del empresario: " Angelito, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Te molesta que me hayan dado una oportunidad de trabajo? O ¿qué es lo que pasa? Me intriga todo esto. Me parece que todo tiene un límite y siempre te trate con respeto.", había cuestionado la ahora jurado del Cantando 2024.

Ángel no se escondió detrás la pantalla para cuestionar el puesto de Figueroa, sino que además se lo dijo de frente a Marcelo. LAM se encargó de la previa al estreno del Cantando, donde el ex conductor salió al aire en un móvil; allí el comunicador no tuvo problema en cuestionar a su colega por acomodar a su compañera, a quien describió como una mujer "sin talento", además de poner en duda el futuro de su relación.

Ángel De Brito no le tiene miedo a Marcelo Tinelli y le da donde más le duele

Tinelli, se habría molestado con su compañero y decidió tomar cartas en el asunto para ir en búsqueda de Ángel para y hacerle un llamadito de atención, al mismo tiempo que realizó efusivas quejas con las autoridades de América TV, información de primera mano compartida por Mirtha Valcárcel, madre de Milett.

Aunque el empresario y ex dirigente de San Lorenzo mueva sus contactos en el canal, lo cierto es que esto no deja sin aliento a Ángel De Brito, que sostiene una guerra activa con los referentes de la empresa. La mala relación se dio por los destratos que recibió LAM, siendo el más visto de toda la grilla. Es así que en las últimas semanas dio a entender que a comienzo del 2025 se retira de allí con su séquito de angelitas. La especulación ahora es ¿volverá a El Trece o sus alas despliegan a otro sitio?