Ángela Torres habló de sus complejos físicos y reveló el drama económico que atraviesa desde chica

El pasado lunes, Ángela Torres estuvo invitada a Faranews, el stream de Martín Cirio, donde fue consultada por la polémica entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, habló de su presente y revolucionó las redes al confesar los problemas físicos y psicológicos que atraviesa con su cuerpo. "Cuando cantaste con Tini, que pasó todo lo que pasó con Emilia, que la dejaste de seguir y todo eso, ¿te escribió?", quiso saber el conductor. Sin filtros, la intérprete de "Favorita" respondió: "No voy a hablar de eso, gordi".

Ángela Torres evitó hablar de Emilia Mernes y la polémica con Tini Stoessel

"Yo pensé que no me ibas a preguntar eso porque yo sé que vos... Yo dije: 'En esto se va a cuidar porque sabe el lore. Ni lo va a nombrar'", agregó entre risas, dejando expuesto a Cirio.

Lejos de aquella polémica, Ángela demostró tener sus propios conflictos físicos y emocionales respecto a cómo percibe su cuerpo. "Si digo que me operé se enojan, si digo que no me operé se enojan... vivan enojados", comenzó, molesta por las críticas y el hate en redes sociales. "Me di cuenta de que quizás a mí sí me gusta mi cuerpo, pero estoy tan llena de información de lo que todos dijeron sobre mí durante tanto tiempo que me cuesta tener mi propia visión sobre mi cuerpo", se sinceró Angelita.

"Angela Torres"



Porque habló sobre sus inseguridades físicas y las cirugías estéticas: "Si digo que me operé se enojan y dicen que estoy llena de jeringazos, y si digo que no me operé, se enojan también. Bueno, bebé, vivan enojados"pic.twitter.com/Qt1NOjX0Iy — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 11, 2026

En la misma línea, explicó que una de sus mayores inseguridades siempre fueron sus piernas y su cola, aunque paradójicamente también son las partes que más le gustan de sí misma en algunos momentos: "Vos la viste a Suller diciendo 'barrilito'", recordó sobre los comentarios que recibió acerca de su físico cuando tenía apenas 17 años.

"Me cuesta mucho quererme, estoy en un proceso", expresó con total honestidad al hablar del proceso psicológico que atraviesa actualmente. "Me estoy amigando. El otro día que lo dije, me sentí re bien. Ya ponerlo en palabras me hizo bien", agregó. En medio de tanta sinceridad, Torres también habló sobre su situación económica y reveló que, pese a trabajar desde muy chica, nunca logró ahorrar dinero. "Me cagaron siempre con la plata. Siempre perdí mucha plata y me fueron muy poco leales", confesó.

Ángela Torres: "Me cagaron siempre con la plata, siempre perdí mucha plata y me fueron muy poco leales", se escucha como le dice a Martin al oido: "Mi propio padre" 👀 o escuche mal? 🫢 pic.twitter.com/SaeRSu6t5R — bad girl (@xcjlsj) May 11, 2026

"Ayer estaba con La Joaqui, que comimos juntas, y le contaba que yo todavía no tengo un departamento, no tengo un auto, no tengo nada propio, y ella no lo podía creer", contó. Tras esas declaraciones, en redes sociales comenzaron a especular con que la persona que la habría perjudicado económicamente sería su propio padre. Finalmente, Ángela Torres aseguró que está intentando "cortar el karma" y reveló que contrató a una persona para ordenar sus finanzas, en medio de un gran presente profesional marcado por el éxito de su disco, sus shows propios, su rol como telonera de grandes artistas y su participación en Nadie Dice Nada.