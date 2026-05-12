Encontraron un feto de seis meses dentro de un contenedor de basura y buscan identificar quién lo abandonó

La tranquilidad habitual del barrio Cantera 25, en Concepción del Uruguay, quedó quebrada por una escena estremecedora. Una mujer de 70 años encontró un feto de aproximadamente seis meses de gestación dentro de un contenedor de basura y el hallazgo desató una urgente investigación judicial para determinar qué ocurrió y quién abandonó el cuerpo en el lugar. El hecho ocurrió en la esquina de Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo, cuando la vecina salió de su casa para arrojar residuos sin imaginar que terminaría frente a una escena de horror. Impactada por lo que acababa de descubrir, dio aviso inmediato a la Policía.

Minutos después, efectivos policiales, personal de Policía Científica y una médica de turno llegaron al lugar para constatar la situación. El feto fue retirado del contenedor y trasladado a la morgue del Hospital Justo José de Urquiza, donde se realizarán las pericias forenses correspondientes. El subjefe departamental de Policía, Javier Leiva, confirmó que la fiscalía ya tomó intervención y que la investigación avanza contrarreloj para reconstruir las circunstancias del hecho. "Seguramente mañana el médico forense va a tomar intervención sobre el feto", indicó el comisario, mientras los investigadores intentan determinar cuándo y cómo fue abandonado el cuerpo.

La ausencia de pistas concretas complica el caso. Según explicó Leiva, hasta el momento no existen registros recientes de mujeres atendidas en centros de salud de la zona por cuadros compatibles con un embarazo de esas características. "No tenemos constancia de que haya ingresado ninguna mujer con compatibilidad con el feto", precisó el funcionario policial. Ese dato llevó a los investigadores a centrar la pesquisa en otro punto clave: las cámaras de seguridad privadas del barrio. La Policía comenzó un extenso relevamiento de registros domiciliarios para intentar identificar movimientos sospechosos alrededor del contenedor durante las horas previas al hallazgo.

En ese sentido, Leiva señaló: "Se están levantando cámaras domiciliarias de vecinos para ver quién pudo haber tirado el feto al contenedor". La tarea no será sencilla. Los investigadores todavía no lograron establecer el horario exacto en que el cuerpo fue descartado y trabajan sobre la hipótesis de que pudo haber sido abandonado durante la noche del domingo o en algún momento de la madrugada del lunes. "No se tiene certeza sobre el momento en que fue abandonado, por eso se analizarán registros de varias horas, incluyendo la noche anterior y el fin de semana", explicó el comisario en diálogo con medios locales.

Encontraron un feto de seis meses dentro de un contenedor de basura

La escena provocó una profunda conmoción entre los vecinos de Cantera 25, una zona donde rápidamente comenzaron a circular preguntas, versiones y temor por lo ocurrido. Mientras tanto, la fiscalía ordenó una investigación urgente para esclarecer si se trató de un aborto clandestino, un parto fuera del sistema de salud o alguna otra situación vinculada al abandono del cuerpo. Por estas horas, todas las miradas están puestas en los estudios forenses que podrían aportar información clave sobre el estado del feto, el tiempo de gestación y las circunstancias de la muerte.