Ari Paluch pidió perdón por su "chiste" sobre la burundanga: "Me lo hizo ver inmediatamente mi hija"

Ari Paluch revolucionó los medios de comunicación ni bien terminó de hacer un chiste al aire en el que -palabras más, palabras menos- incitaba a que una trabajadora ingiera "burundanga" porque le parecía "linda". Un chiste que muchas mujeres escuchan a diario y que, lamentablemente pone en vigencia la cultura de la violación. Sin embargo, al conductor de la Rock n Pop no se la dejaron pasar y tuvo que salir a pedir disculpas.

Paluch apeló a la justificación sobre el "humor" que comparte con Beto Casella y puso como escudo a su hija para minimizar el chiste; además, hizo alusión a "los tiempos de cambio" que le impiden realizar chistes que luego serán cuestionados.

Ari Paluch

En un video que se volvió viral rápidamente, el conductor empezó: "Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe (Corral), la locutora de Beto Casella por un chiste imprudente que hice esta mañana", dijo y siguió: "Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira, de humor , como que ponemos algunos personajes satirizando las cosas sobre las que hablamos, pero nada de esto es una excusa".

Además, explicó: "Es simplemente para explicar el contexto. Tenía a mi hija delante que participa del pase con nosotros. No quise ser ofensivo con ninguna mujer ni con ninguna persona ". Y, en esa misma línea siguió: "Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido".

Paluch metió en el medio a su hija Martina que fue quien quiso dar por terminado el pase por la barbaridad que había dicho su padre y, respecto a ella, expresó: "Terminó de suceder esto que fue un error y me lo hizo ver inmediatamente mi hija, o sea, que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia, le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que con todo derecho se siente ofendido".

Trastabillando, terminó su mensaje: "Aquel a quien ofendí, le pido disculpas, este es un mensaje permanente, los tiempos cambian y cosas que uno a veces dice naturalmente no deben ser dichas y si en el caso como este son dichas, deben ser inmediatamente remendadas, así que vaya este pedido de disculpas. Y muchas gracias.

Paluch ya pidió perdón en 2018

Fue en el mes de junio de 2018 más precisamente para el Día del Periodista que Ari Paluch publicó un nota en el medio Infobae pidiendo disculpas pero esta vez por situaciones de acoso sexual. Ariana Charrúa fue su primera denunciante y detrás de ella, alzaron sus voces algunas trabajadoras como las locutoras Federica Guibelalde y Verónica Albanese y la maquilladora Sofía Rigler quienes no dudaron en también denunciar situaciones similares.

En aquella misiva, el locutor dijo: "Quisiera expresar mis más sinceras disculpas a aquellas personas que se sintieron acosadas laboralmente por mí. Muchas veces en el afán de resultar gracioso, piola, seductor o simpático producto de las inseguridades e ingenuidades, actué mal".

Ari Paluch

Si bien no son exactamente las mismas palabras, hay en ellas una remembranza de las que pidió en 2025, 7 años después de las denuncias de sus compañeras de trabajo. En la carta, Paluch expresó creer "fervientemente en el consenso mutuo", dijo y también expuso: "Pienso que debí haber obrado con mejores modos, porque la ansiedad, la intensidad y la carencia de empatía arrasan con frecuencia al debido respeto".

Ari Paluch se justificó: "El sarcasmo excesivo nos aleja de quienes somos y exhibe nuestras inseguridades. Me permito este juego de palabras: el cinismo es una forma de evitar a sí mismo, se trata de las tantas máscaras que el ego elige para no mostrarse", terminó,