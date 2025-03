Gran Hermano, tierra de amor y venganza: Nacho Castañares confesó si estuvo enamorado de "La Tora"

El reality más famoso del país no solo es un juego de estrategias y alianzas, sino también un semillero de romances que cautivan a la audiencia. A lo largo de los años, los espectadores fueron testigos de flechazos, rupturas y reconciliaciones dentro de la casa de Gran Hermano, algunas de las cuales sobrevivieron fuera del programa y otras quedaron en el recuerdo. Uno de los vínculos más comentados de la edición 2022 fue el de Ignacio "Nacho" Castañares y Lucila "La Tora" Villar. Su relación tuvo un alto perfil mediático y capturó la atención de los seguidores del programa. Sin embargo, en 2023 anunciaron su separación y cada uno siguió su camino.

Ahora, una reciente declaración de Nacho encendió el debate sobre la veracidad de ese amor. Durante una entrevista con el influencer Franco Tita, Castañres fue consultado sin rodeos: "¿Estuviste realmente enamorado de 'La Tora'?". La respuesta dejó boquiabierto a más de uno. "Es alguien a quien le tuve mucho cariño. Teníamos una relación muy linda, pero lo que me pasó con Coty [Romero] no me pasó nunca. Ahora me siento enamorado realmente, así que creo que no", sentenció el ex hermanito, dejando en claro que su relación con Villar no alcanzó el nivel de amor que hoy siente por su actual pareja.

El romance entre Nacho y Coty Romero, otra ex participante de Gran Hermano, tomó por sorpresa a muchos. Durante el reality, Coty estaba en pareja con Alexis 'El Conejo' Quiroga, pero tras su separación, el destino la unió con Castañares. En 2024, la pareja oficializó su relación, y a pesar de algunas idas y vueltas, hoy parecen estar más firmes que nunca. La entrevista continuó con una pregunta clave: "¿Sentís que Coty es el amor de tu vida?". Sin dudarlo, Nacho respondió: "Hoy en día te digo que sí". Con estas palabras, el influencer dejó en claro que su historia con Coty es mucho más que un simple amor pasajero.

Coty Romero y Nacho Castañares

Por último, la charla derivó en otro tema candente: la supuesta enemistad con Julieta Poggio, excompañera de reality y amiga de ambos. Toti le preguntó si su relación con Coty había roto la amistad con Julieta, a lo que Nacho respondió: "Yo intenté que las cosas estuvieran calmas y no se pudo. Realmente no hubo respeto en algunas cosas y está todo bien. Ella sabe lo que yo la aprecio, pero Coty es mi pareja, y el que no lo entienda no pasa nada".

Con estas palabras, dejó en evidencia que su amistad con Poggio se encuentra en pausa, pero sin resentimientos. Entre amores, desamores y amistades en pausa, Nacho Castañares sigue escribiendo su historia fuera de la casa de Gran Hermano, dejando claro que, para él, el verdadero amor lo encontró después del reality. ¿Seguirá esta historia teniendo nuevas vueltas de guion? En el mundo de los ex participantes de Gran Hermano, todo es posible.