Rosalía traicionó a sus fanáticos argentinos: el video que desató una ola de indignación y críticas

Hay gestos que dicen mucho más que un comunicado. Y el que tuvo Rosalía con la Selección Argentina cayó como un baldazo de agua fría entre miles de fanáticos que durante años la recibieron con los brazos abiertos, agotaron sus shows y hasta hicieron propias muchas de sus canciones.

Mientras el país entero seguía con el corazón roto por la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, la Scaloneta era recibida como lo que realmente es: un grupo de jugadores que dejó el alma durante 50 días y volvió como subcampeón, pero con el reconocimiento de millones de argentinos. En las calles hubo aplausos, homenajes y agradecimiento; en las redes sociales también. Sin embargo, del otro lado apareció un gesto que muchos interpretaron como una verdadera traición.

El dolor de la Selección Argentina tras perder contra España

La cantante española quedó en el centro de una fuerte polémica después de repostear en su cuenta oficial de TikTok un video de Mía Khalifa celebrando la derrota de la Selección Argentina. Khalifa fue una de las figuras públicas que más atacó al equipo de Lionel Messi durante el Mundial. Antes de la final incluso contó que había apostado un millón de dólares a favor de España y, tras el triunfo europeo, compartió un video burlándose del conjunto argentino.

Rosalía bancando a España

El clip estaba musicalizado con "La perla", una de las canciones del nuevo álbum de Rosalía, Lux. "Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", escribió Khalifa para acompañar el video. "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía", dice el fragmento elegido de la canción de Rosalía, una letra que originalmente estaría dedicada a una ex pareja conflictiva, pero que terminó siendo utilizada para burlarse de la Scaloneta.

Lo que desató la indignación fue que esa publicación apareció compartida desde el perfil oficial de la artista catalana. Para muchos argentinos dejó de ser una simple celebración del triunfo de España para convertirse en un respaldo a un mensaje cargado de provocación contra un país que siempre la recibió con cariño. Las críticas no tardaron en multiplicarse: "Que festeje el triunfo de su país está joya. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos 'unas perlas' me parece un tanto hipócrita", escribió una usuaria en X, reflejando el sentimiento de miles de seguidores.

El video aparece compartido en el perfil de Rosalía

Y la bronca fue creciendo. Porque durante años Rosalía construyó un vínculo especial con el público argentino; siempre habló del cariño que siente por el país, hizo referencias a Buenos Aires en sus canciones y cada vez que anunció una gira las entradas volaron en cuestión de horas. Ahora, para muchos, todo ese discurso quedó completamente desdibujado.

Decena de usuarios comenzaron a cuestionarla en redes sociales y algunos incluso aseguraron haber devuelto las entradas para los cuatro recitales que brindará el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena: "Bien que después para lucrar le encanta hacerse la latina... como le encanta cantar que el cielo de Buenos Aires es el más lindo y no sé qué", escribió un usuario. Otro fue todavía más duro: "Si compraron la entrada banco mínimo que entren a abuchearla y llevarle carteles para que muestre la campaña en contra del país que le está abriendo las puertas".

Algunos fanáticos argentinos comenzaron a devolver las entras de Rosalía

En un país donde el fútbol se vive como una parte de la identidad nacional, el gesto de Rosalía fue leído como una falta de respeto innecesaria. Y muchos de los mismos argentinos que durante años llenaron sus recitales hoy sienten que la artista les dio la espalda justo cuando más dolía. Hasta el momento, Rosalía no hizo ninguna aclaración sobre el reposteo ni respondió a la ola de críticas. Pero el daño ya está hecho: una parte importante del público argentino, ese mismo que la convirtió en una de las artistas internacionales más queridas del país, hoy siente que la cantante eligió ponerse del lado de quienes disfrutaron burlarse de la Argentina.