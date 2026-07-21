Scaloni negó represalias y defendió a los jugadores: "Cuesta digerir que no ganaste"

El entrenador de la Selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habló con la prensa tras su llegada al país y negó todas las teorías conspirativas que dieron vueltas tras la dura derrota contra España en la Final del Mundial 2026 del último domingo. En ese sentido, desmintió que hayan existido presiones por la bandera de "Las Malvinas son argentinas" desplegada por los jugadores tras la victoria sobre Inglaterra y no se animó a ser específico a su continuidad pos diciembre, cuando termine su contrato.

Sobre el recibimiento que le dio la gente a los futbolistas tras su llegada al país, Scaloni lo calificó como "impresionante" y celebró que se festeje aun en la derrota. "Cuesta digerir que no ganaste. Eso está claro. Como llevamos el ADN ganador, también nos viene bien saber que no ganamos y en la derrota somos nobles. Y en la derrota también se pueden sacar cosas positivas. Eso es lo más importante", consideró.

El entrenador negó internas en el vestuario y peleas entre los futbolistas o el cuerpo técnico, como estuvieron dando vueltas en distintas versiones que se avalaron en las redes sociales. "Lo más importante es que los chicos se han brindado al máximo y dieron una muestra de carácter", rescató Scaloni. "Ojalá que el día de mañana, el que tenga que venir a la Selección dé el máximo", sumó más adelante, antes de señalar que "lo más importante es la conexión del equipo" y remarcar que "lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente".

En relación a la versión acerca de que hubo un castigo contra Argentina por la bandera de Malvinas, Scaloni adelantó que eso no existió. "¿Lo de la bandera que desplegaron de las Malvinas les trajo problemas?", fue la pregunta que le hicieron. "No sé, no tengo conocimiento. No sé si en un futuro. No sé, no nos dijeron nada. Ya se enterarán", contestó, en una respuesta que evidenció que desde la FIFA analizan una posible sanción. "¿Hubo consenso en toda la Selección de mostrarla, de exhibirla?", insistieron. "No sé. La vi como ustedes. No tengo ni idea", negó.

Así fue el recibimiento de la Scaloneta en Ezeiza

En ningún momento se animó a hablar de continuidad en su cargo tras diciembre, por más de que se lo preguntaron en sucesivas oportunidades. "Hasta diciembre, como digo, estamos acá. Yo creo que de verdad lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo y después lo que pase más adelante. Lo más importante es Argentina, la Selección. Quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es esta unión, esta conexión. No sé si hemos vuelto a tener, yo creo que nunca lo perdimos", indicó Scaloni.

Ante la insistencia de la prensa, el director técnico continuó alrededor del mismo eje de su continuidad. "Les digo en serio: lo importante ahora no es esto. Este es un lugar soñado chicos. Este es un lugar que como dije la otra vez, ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar acá por primera vez. No había dirigido en ningún lado, es la realidad. Me dieron esa posibilidad. Y después poder haber conseguido todo lo que conseguimos. Es soñado. Y es un lugar que cualquiera quisiera estar", explicó.