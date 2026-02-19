"Therian", "mecheras" y desgaste: la feroz interna entre Moria Casán y Cinthia Fernández ya amenaza con expulsión

En la televisión argentina hay discusiones que duran un bloque... y otras que se convierten en saga. La que protagonizan Moria Casán y Cinthia Fernández claramente pertenece a la segunda categoría: cada día suma un capítulo más picante que el anterior y ahora ya no solo es un cruce mediático, sino una crisis laboral. Todo empezó con una silla vacía. Ante la ausencia de Cinthia en el programa, la conductora respondió públicamente con su clásico tono filoso: "Querida MARIANA, la silla vacía es la que corresponde a la persona que viene dos veces a la semana. Si seguiste el programa, andá para atrás y verás que ella es la única, creo, que arregló estar solo dos veces".

La pelea entre Moria Casán y Cinthia Fernández

Incluso, La one fue contundente: "No caigas en la trampa de las que les gusta el show, pero hacen como que se toman todo personal y después me mandan WhatsApp disculpándose. Todo bien con todos, todas y los nuevos 'therians', que necesitan su hábitat. Elba mandó al chihuahua a la cucha... y tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo #SHOW". La respuesta llegó rápido -y sin anestesia- desde Instagram: "Qué mensajes tan tristes de parte de la 'cabeza' de un 'equipo'. Cuando tenga un rato libre, respondo esta vergüenza". Hasta ahí, un ida y vuelta clásico del espectáculo. Pero el conflicto dejó de ser televisivo cuando pasó a lo personal.

La panelista fue a fondo y recordó el episodio judicial que tuvo Moria en Paraguay años atrás. El mensaje que explotó en redes incluyó una imagen generada con IA y una frase demoledora: "Entre mecheras, se entienden". También apuntó contra Elba Marcovecchio, reavivando viejas acusaciones vinculadas a las pertenencias de Jorge Lanata durante su internación y posterior fallecimiento. La pelea ya no era mediática: era personal. El origen de la grieta había comenzado días antes durante una entrevista a Marcovecchio. Allí, la abogada trató a Cinthia de "chihuahua enojado", lo que derivó en enojo y posterior llanto.

La pelea entre Moria Casán y Cinthia Fernández

Desde entonces, el clima quedó irrespirable. Hasta el diseñador Benito Fernández preguntó en vivo por la panelista y la respuesta de la conductora fue pura ironía: "No sabemos dónde está. Se pecibe therian, está en el parque, creo". La versión más fuerte llegó desde la TV: "Desde el entorno de Moria me dijeron que echaron a Cinthia del programa porque Moria no la aguanta más", aseguró Majo Martino.

La pelea entre Moria Casán y Cinthia Fernández

Y agregó detalles del desgaste interno: llamados constantes, discusiones y malestar del canal por "malas formas con vestuaristas y maquillaje". Sin embargo, desde la producción aseguran otra cosa: que la panelista sigue siendo funcional al show y no habría decisión oficial. La grieta también divide al equipo. Lejos de bajar el tono, Cinthia anticipó un nuevo capítulo: "Tengo una calentura padre. Voy a grabar un descargo tratando de ser educada, pero no sé si me va a salir porque estoy muy enojada".