Big Bang! News
Más
Show
Como el ave fénix

Paulo Londra va por todo en 2026: gira mundial, debut en EE.UU. y regreso a los escenarios más grandes

Todos sus hits.

por Raúl Bertuccelli

19 Febrero de 2026 12:25
Paulo Londra
Paulo Londra

El fenómeno cordobés no se detiene. Paulo Londra anunció oficialmente su tour 2026, una gira que lo llevará por Latinoamérica y que marcará un antes y un después en su carrera: su esperado debut en Estados Unidos, donde sus fans lo están esperando con muchas ganas desde el comienzo de su carrera.

Tras un 2025 mega exitoso, donde selló su regreso triunfal a los escenarios con shows agotados y un espectáculo de magnitud  internacional, el artista redobla la apuesta con una agenda que incluye presentaciones en festivales icónicos y estadios emblemáticos que van a dar de qué hablar.

Paulo Londra
Paulo Londra

Entre los grandes hitos confirmados se destacan su participación en el Festival de Viña del Mar y en el Lollapalooza Argentina, además de shows propios en Chile, Colombia, Paraguay, México y Perú, donde se presentará por primera vez en el imponente Estadio Nacional de Lima.

Uno de los anuncios más celebrados por sus fans es su desembarco en territorio yankee. Londra actuará en ciudades clave como Nueva York, Miami y Los Ángeles, y además formará parte de importantes festivales como el Sueños Festival en Chicago y La Onda Fest en Napa, afianzando  así su expansión internacional.

¿Hasta la tercera cita?: Juampi González habló de sus propias reglas y las lleva a escena en "Regla de tres simple"
Lee también

Modo autocuidado ¿Hasta la tercera cita?: Juampi González habló de sus propias reglas y las lleva a escena en "Regla de tres simple"

Paulo Londra
Paulo Londra

El anuncio del tour llega después de un año épico. En 2025, el artista logró sold outs en España y México, agotó entradas en el Movistar Arena de Buenos Aires y cerró el año en Córdoba con un show multitudinario. Además, rompió marcas digitales convirtiéndose en el primer cantante argentino en superar las 10 mil millones de visualizaciones en YouTube y en ingresar al Billions Club de Spotify con su hit Adán y Eva.

En paralelo a la gira, Londra continuó ampliando su repertorio con lanzamientos que marcaron tendencia. Entre ellos, 1% junto a Eladio Carrión, una colaboración cargada de ambición y superación personal. También arrasó con Ramen Para Dos junto a María Becerra, uno de los hits más escuchados del año, y conquistó a su público romántico con Mujer Maravilla.

Ángel de Brito difundió una noticia falsa sobre la salud del Indio Solari y causó indignación: "Gente de mierda"
Lee también

Bronca Ángel de Brito difundió una noticia falsa sobre la salud del Indio Solari y causó indignación: "Gente de mierda"

Pionero en la exportación del trap argentino, Paulo Londra reafirma con el Tour 2026 su lugar como referente indiscutido de la escena urbana, combinando impacto local con proyección global. La nueva gira no solo celebra su presente, sino que confirma que su historia internacional recién comienza.

Eladio Carrión María Becerra Paulo Londra

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10