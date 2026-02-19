Nicki Nicole suspendió su show en el Colón y artistas se rebelan contra la reforma laboral de Milei

El paro general de 24 horas convocado por la CGT para este jueves 19 de febrero generó un efecto inmediato no solo en la política, sino también en la agenda deportiva y cultural. Así como se notificó que los cuatro partidos de fútbol programados para este día fueron suspendidos, Nicki Nicole postergó el esperado show sinfónico que iba a dar en el Teatro Colón.

A través de sus redes sociales, la cantante anunció que su presentación se reprogramó para el viernes 20 y dejó en claro su postura frente a la medida de fuerza, convocada en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, iniciativa que será debatida este jueves en la Cámara de Diputados tras haber obtenido media sanción en el Senado.

Artistas salen a la calle en repudio a la reforma laboral que el Gobierno quiere sacar a toda costa

En un primer mensaje dirigido a sus seguidores, expresó: "Hola corazones, quiero contarles que el show de mañana 19 de febrero se pasa para el 20 de febrero VIERNES, o sea un día después al mismo horario y todo debido al paro general en contra de la reforma laboral!". De esta manera, Nicki Nicole se adhirió al paro contra la reforma laboral y horas más tarde amplió su explicación en sus historias de Instagram, donde se mostró movilizada por la situación: "Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla. Pero mañana es un día muy importante para el país . Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este".

Incluso respondió a cuestionamientos en X, donde un usuario puso en duda su determinación. Allí aclaró: "Los trabajadores del Teatro Colón también se adhieren por lo tanto además de que no hay medios de transporte mañana no hay gente trabajando en el teatro!".

Nicki Nicole reprogramó su show y se pronunció contra la reforma de Milei

Nicki Nicole no fue la única que empatizó con los trabajadores. En la misma línea, Julieta Díaz también modificó su agenda para expresarse en contra de la reforma laboral que el Gobierno busca sancionar: "Hoy no hay tira", reposteó en una primera imagen de Maitena Burunda.

De la misma cuenta compartió otras dos imágenes con el mensaje: "Me adhiero al paro general en contra de la reforma laboral porque creo que la esclavitud se terminó en el siglo XIX". Si bien en redes sociales Díaz manifestó su adhesión al paro, lo cierto es que este jueves realizará su función de Las Hijas en el Paseo La Plaza a las 20 horas.

Julieta Díaz también modificó su agenda para expresarse en contra de la reforma laboral

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices también se sumaron a la medida: "La medida se llevará a cabo en todas las ramas de nuestra actividad. Además, la sede central y las delegaciones del sindicato estarán cerradas", anunciaron en su cuenta de Instagram, donde además señalaron: " ¿Por qué paramos? Para que tengas condiciones laborales dignas y justas ".

Por su parte, el colectivo Arte Contraimagen, agrupación de artistas del PTS —partido de Myriam Bregman— junto a artistas independientes, no solo adhirió al paro sino que además salió a las calles a marchar contra la reforma laboral con carteles y cantos, acompañando a trabajadores, jubilados y a los empleados despedidos de FATE.

Desde sus redes sociales, Jazmín Salinas, conocida públicamente como "La Cuerpo", también se expresó sobre la situación del país. "No a la reforma laboral, amor", escribió mientras posaba con un cartel con ese mismo mensaje. En la descripción agregó: "La Cuerpo es del pueblo amor, soy de los trabajadores bebé ".

"La Cuerpo" contra la reforma laboral

La otra cara

Mientras algunos artistas reprogramaron sus conciertos o decidieron suspender grabaciones en adhesión al paro general, otros optaron por mantener su agenda sin modificaciones e ignorar la movilización que se desarrolla en las calles de Buenos Aires. La jornada no solo impactó en el transporte y en la actividad administrativa, sino también en la industria cultural, donde quedó en evidencia una fuerte división de posturas frente al debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

En medio del paro general, el grupo juvenil K4os no suspendió su Gran Rex

En ese contexto, el grupo juvenil K4os confirmó que realizará la función pactada para este jueves en el Teatro Gran Rex. A diferencia de otros artistas que decidieron postergar sus presentaciones, la banda eligió continuar con el cronograma previsto y llevar adelante el espectáculo tal como estaba anunciado.

"Info importante: el show del día jueves 19/2 se realizará normalmente y en los horarios previstos", señalaron en sus historias de Instagram, despejando dudas entre sus seguidores. De esta manera, ratificaron que se presentarán sin cambios, más allá del paro contra la reforma laboral y del complejo escenario político y social que atraviesa el país.