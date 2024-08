Baby Etchecopar quedó indignado con Alfredo Casero: "La pasé incómodo en lo de Mirtha"

El oficio del periodista y la libertad de expresión se vieron atacados otra vez por el humorista Alfredo Casero, quien el último sábado en el programa La Noche de Mirtha agredió a Mónica Gutiérrez y a Baby Etchecopar, a quien trató de "ensobrado" y le recordó la pauta que -según su testimonio- le ofreció Horacio Rodríguez Larreta. El showman de América TV, protestó en redes sociales por lo vivido en la mesaza de la histórica conductora.

Alfredo Casero en la mesa de Mirtha Legrand.

"Realmente la pasé incómodo en lo de Mirtha. El estado y la agresión de Casero fue insoportable. No sé por qué está tan peleado con la industria. Y la verdad, acusarme de ensobrado por medio video sin ni siquiera haberlo visto entero, habla mal de él", escribió Etchecopar en su cuenta de X (ex Twitter). Tanto él como su colega y el humorista fueron parte del programa de El Trece, junto al ex vicepresidente menemista Carlos Ruckauf.

Allí los idas y vueltas con el ex Cha Cha Cha fueron recurrentes y hasta, con su nivel de agresividad, logró silenciar a parte de la mesa con sus constantes embates. Cerca del final, Etchecopar intentó tomar la palabra para defender lo que hace, tras las sucesivas acusaciones del hombre que, en las generaciones más jóvenes, es conocido como quien se enojó en lo de Luis Majul y golpeó el escritorio con fuerza.

El tuit de Baby Etchecopar acerca de la incomodidad que pasó junto a Alfredo Casero en la mesa de Mirtha Legrand.

"Voy a hablar por los compañeros periodistas", comenzó Baby, quien enseguida enumeró lo que tuvo que padecer por cumplir ese rol: "Teatros rotos, me echaron de canales, prohibiciones, denostaciones, maltratos, carpetazos, críticas, que me ahorcaban en Río Turbio". "No todos somos iguales, no todos tenemos un sobre de cartas en casa, todos vivimos de nuestro laburo...", llegó a decir.

"No lo tendrás en casa, ¿pero vos me vas a negar que trabajan por pauta?", le preguntó Casero. "Yo no", negó Etchecopar. "Pero vos saliste en la tele diciéndolo delante de Fantino...", le recordó el humorista en relación a aquel momento en donde el conductor de América TV le confesó en vivo al periodista deportivo que Larreta le había ofrecido dinero.

"¿Me dejás hablar?", le preguntó Baby con calma. "No me grités", soltó Casero, que no interpretó el tono de esa manera, sino que ya estaba más agresivo y disruptivo, como es ahora también en redes sociales. "¿Me dejás hablar o hablás vos sólo?", insistió Etchecopar. "¿Entonces no hay pauta? ¿No viven de pauta?", ironizó el también músico y cantante.

"Yo soy el que menos gana en América. Vendo mis publicidades. No somos todos iguales", se defendió Baby. "Alfredo, no entiendo algo que estás diciendo. Decís que el periodismo apoyó a Alberto", se metió Gutiérrez. "El periodismo dice lo que quiere otro que le digan", rechazó Casero. "El periodismo no existe. Hay periodistas y periodistas. Hay de todo. Como hay sindicalistas y sindicalistas, como hay políticos y políticos", opinó la periodista.

"Yo pedí en su momento que se colegiaran", sostuvo Casero. "¿Querés volver al carnet de periodista que era el que estaba con los milicos? ¿Sabés para qué estaba?", lo corrió Gutiérrez. "Para saber quién era periodista y quién no", lanzó sin vergüenza el humorista. "¿Y quién es periodista y quién no? La libertad de expresión no admite la matriculación", explicó.

Tras eso se metió en otra de las polémicas de la noche, vinculadas a la acusación de violencia de género que Fabiola Yáñez hizo sobre el ex presidente Alberto Fernández. "¿Ustedes no escucharon que iba a salir a hablar Fabiola? Se sabía. Sale en el momento exactamente que tiene que salir. ¿Qué estamos tapando con esto de Fabiola?", preguntó de forma provocadora.

Mónica Gutiérrez se plantó ante los dichos de Casero y este también la agredió.

"¿Qué estamos tapando? Contanos, bah", lanzó Gutiérrez, ya con algo de cansancio en su voz. "No me trates como un pendejo porque yo hace 14 años que peleó contra los peronistas sin un solo peso de nada", la interrumpió un Casero cada vez más violento y sacado. "¿Quién te trata como si fueras un pendejo? Muy agresivo", rechazó. "A mí me parece una mentira más, un revoleo más para tapar alguna cosa importante. Y si no es el periodismo, serán los medios", cerró Casero.

"Hay que tratarlo con calma. Tranquilamente. Sin gritar", pidió Mirtha. Fue la única intervención que hizo en la discusión. Pero se la notó visiblemente intranquila con la dinámica agresiva que tomó la conversación, por la presencia del desequilibrado humorista. En las redes sociales, al mismo tiempo y a caballo de la última publicación del presidente Javier Milei en la que ataca a las y los periodistas, se pudo leer cómo los trolls oficialistas defendieron al humorista y denostaron al oficio periodístico. Casi como si soñaran, desde su anonimato rentado, ser el nuevo cuarto poder que, en vez de controlar a los otros tres, persigue a quienes quieren vigilar a su gobierno.