Baby Etchecopar vs Luquitas Rodríguez: el periodista estalló por su posible inclusión en "Párense de Manos"

El universo del streaming y el de la radio tradicional chocaron con fuerza... y sin necesidad de que suene la campana inicial. A medida que se calienta la previa de "Párense de Manos", el evento de boxeo que combina figuras del espectáculo, los medios y el internet en duelos transmitidos en vivo, algunos nombres empezaron a sonar para subirse al ring. Y uno de esos fue el del malhumorado Baby Etchecopar. Pero el conductor de "Basta Baby" no se lo tomó nada bien.

Apenas se enteró de la especulación que lo ubicaba como posible participante del show impulsado por el equipo de Paren la Mano, Baby lanzó un verdadero nocaut verbal en vivo por Radio Rivadavia. "Es una falta de respeto que estos pendejos de mier... digan que yo voy a hacer catch. ¿Quién se cree que soy yo?", disparó sin filtro, fiel a su estilo, y apuntó directamente contra Luquitas Rodríguez, el streamer y creador del evento.

Lejos de calmarse, Baby subió la apuesta: "¿Todavía no entendieron quién soy yo y quiénes son los chimenteros y quién es Luquitas Rodríguez?". Aunque el evento no tiene aún grilla oficial de participantes ni sede confirmada -solo se sabe que será el 13 de diciembre-, el rumor de una posible participación del polémico periodista enloqueció las redes... y evidentemente a él también. "No me tienen que nombrar. Nosotros jugamos en Primera. Ellos que sigan patrullando", sentenció Baby.

Si bien con un simple "No, gracias", bastaba, el periodista quiso marcar la diferencia entre "la vieja guardia" de los medios y la generación streamer. Cuando lleguen a Primera, hablamos. La verdad que no somos todos colegas, ellos son youtubers. Para estar en esta mesa acá, tienen que pasar 40 años", diferenció y cerró con una frase marca registrada de su estilo explosivo: "Que un pendejo culo sucio venga y te diga 'che, ¿hacemos una lucha entre Baby y...?' ¿Quién sos, pelotudo?"

Luquitas Rodríguez

Del otro lado, Luquitas Rodríguez -alma máter de este show que en pocos años pasó del Luna Park a llenar el estadio de Vélez- no respondió públicamente, aunque seguramente tome nota del nivel de repercusión que genera hasta un simple rumor. "Párense de Manos" debutó en 2022 con un formato inédito: combates de boxeo amateur entre personalidades del streaming, el espectáculo y el escándalo. El éxito fue tal que el evento se convirtió en una suerte de gran cierre de año para la comunidad fan del contenido digital, coronado en 2023 con una edición multitudinaria y viral. Para 2025, la expectativa crece y las grillas se llenan, aunque no todos están dispuestos a calzarse los guantes... al menos, no literal ni deportivamente, porque Baby ya dejó claro que no piensa medirse con nadie sobre el cuadrilátero.