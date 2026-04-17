Ricky Diotto aseguró que paga "todo" y negó las acusaciones de Callejón: "La cuidé como nadie la cuidó"

El juicio por lesiones leves contra Ricky Diotto por parte de su ex pareja María Fernanda Callejón llegó con fuertes altercados mediáticos entre ambos. Por un lado la actriz lo acusó de violencia y machismo en general, mientras que el odontólogo se defendió, y destacó que se hace cargo de todos los gastos de su hija Giovanna.

"Yo fui un señor con ella. La cuidé como nadie la cuidó, siempre", aseguró Diotto ante un móvil del programa A la tarde de América TV. Minutos antes había afirmada que no hablaba "de cosas privadas", y que cuando lo hacía era porque lo iban a buscar y para defenderse. "Yo soy un súper papá. De eso no hay discusión", precisó.

"Yo no hice nada para que se quede en la calle. Si yo le dejé la casa. Ella no la quiso pagar y las consecuencias están a la vista, porque el viernes pasado perdimos la casa y yo perdí mi departamento. Acá la única verdad es la realidad y hay que hacerse cargo de las consecuencias. Yo hace cuatro años dije 'si no vendemos la casa la vamos a perder' y la perdimos. Listo", soltó Diotto en relación al domicilo que Callejón comparte con su hija.

Diotto también negó haber cambiado su camioneta por tercera vez y reiteró que se encargaba de todos los gastos de Giovanna, de diez años. "Pago el colegio, la obra social, las salidas, las actividades de mi hija", enumeró. "La realidad es que soy un papá súper presente, que pago todo y que estoy al día con todo", añadió enseguida.

Ricky Diotto y María Fernanda Callejón, junto a su hija Giovanna, cuando todavía eran pareja.

"El juez fijó una cuota alimentaria provisoria porque la única que vez que le di plata para que pague el colegio no lo pagó. Entonces dije 'voy a hacerme cargo de todos los cargos yo porque sino en diciembre me voy a encontrar con que se debe un año de colegio'", recordó Diotto. "Lo único que quiero, y que se lo rogué infinitamente, es que no hable más de mí. Nada más porque nosotros no tenemos más nada que ver. Lo único que nos une es Giovanna", cerró.

El descargo de Callejón

María Fernanda, por su parte, estuvo en el programa de Moria Casán en El Trece. "Está hablando una mujer que vivió violencia de género, que le costó darse cuenta por naturalizar y porque mi foco estaba en la maternidad que yo busqué durante años y que Ricky llegó al final", relató.

"Todo empieza con buena cara, con cuidado, con un caballero. Yo pensé que iba a ser el padre más dulce del mundo, y después se transformó en Mr. Hyde", acusó Callejón. "Yo no soy la tóxica, yo nunca revisé un celular, ni el de Ricky ni el de ningún hombre que tuve al lado. Me parece que son cosas privadas", rechazó. "Yo nunca dejé de trabajar. Si bien trabajé mucho menos porque él me pidió que me quedara cuidando a mi hija y que no salga a trabajar", rememoró después.

"Yo con mis finanzas hago lo que quiero porque estoy separada de vos hace cuatro años. No mientras más. Sos indefendible. Hay pericias que lo corroboran porque por supuesto no van a trascender porque eso va a pasar en el juicio oral y público", adelantó la actriz. "lo primero que tenés que hacer es ayudar un poquito a la mamá de tu hija para que esté en buenas condiciones y criarla", concluyó.