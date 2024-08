Beto Casella, muy duro con Tamara Pettinato tras su viaje a Chubut: "No sé nada de ella"

Luego de la difusión de sus imágenes junto Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada, donde se la ve tomando cerveza y declarándole su "amor" al ex presidente, Tamara Pettinato reapareció en la localidad de Rada Tilly, Chubut, junto a su actual pareja José Glinsky. La conductora fue vista mientras almorzaba en un restaurante de la localidad de Comodoro Rivadavia. Desde allí, rompió el silencio y avisó: "Nunca le saqué beneficio a mi vínculo con el ex presidente".

Pero mientras intenta que la marea baje, Beto Casella volvió a hablar de la actitud de su panelista y advirtió abiertamente que no sabe nada de la hija de Roberto Pettinato, quien abandonó su lugar en Bendita desde que estalló el escándalo con el ex presidente. "Personalmente tengo que decir, porque es algo que no llegué a hablar ni siquiera con todos mis compañeros. Yo no tuve ninguna comunicación. Capaz que estamos en un malentendido", dijo.

Y continuó: "Si yo tengo un problema en el laburo, este es un problemón, hay problemas menores, pero, digamos, si yo tengo un problema en el laburo, llamo a, en general, a un superior o quien sea, como para decir, ´che, estoy teniendo este quilombo, no voy por dos días, no voy por diez días, mañana vuelvo´. En general, no es por un cargo jerárquico, es por una cuestión de sentido común, el productor ejecutivo, el conductor, capaz que ella piensa que yo tengo que... Pero la verdad, no me sale".

Tamara Pettinato

De acuerdo con el resto de los integrantes del panel, la intención de la panelista es que el conductor le escriba, algo que Beto adelantó que no va a ocurrir. "¿La verdad? No me sale. Igual no es un tema quién escribe primero, la verdad que tampoco... ¿A mí sabés qué me interesa? Mantener la salud de este programita, que está hace 19 años, que tiene determinado clima, que tiene determinada comunicación con el público, que tiene determinado perfil de personas parecido en cuanto a los hábitos, fuera de la tele, sin juzgar a nadie. Eso me interesa. Lo otro, la verdad, yo no sé nada, pero tampoco es que estoy tratando de investigar", advirtió Casella.

Visiblemente molesto y utilizando la ironía, el conductor de El Nueve adelantó que espera que Tamara esté "bien", tanto "anímica" como "espiritualmente". En ese momento, Walter Queijeiro saltó a favor de su compañera y aclaró que el viaje de la panelista a Chubut ya estaba programado desde antes que saliera a la luz el video con el ex mandatario denunciado por "violencia de género". "Estaba de viaje y ese viaje estaba programado antes de que salgan las imágenes de Alberto Fernández. Ella el viernes no venía. Ya sabía, yo porque soy gran lector de la grilla y de la rutina. El viaje estaba programado antes de ella, del viernes", avisó el periodista deportivo.

La respuesta de Beto Casella a De Brito

Lo cierto es que Ángel de Brito compartió este fragmento que subió un portal periodístico bajo el título de "Beto Casella está indignado con Tamara Pettinato y le pasó factura en Bendita: "Si uno tiene un quilombo y no va al laburo, llama y avisa" y el conductor no dudó en salir a responderle. "¿Ángel, sabes las cosas que tienen que pasar para que yo me ´indigne´? No, la verdad que, como todos me preguntan si hablé con ella, dije que no tuvimos contacto- Está intacto mi aprecio por ella. Me estarían indignando otras cuestiones, laborales, y no con Tamara precisamente...", remató Casella, sensible a la hora de hablar del escándalo que protagonizó su compañera.