Sandra Borghi sobre sus gastos millonarios en viáticos en Clarín: "Yo me muevo mucho en la calle"

En una semana donde muchas verdades polémicas surgieron a la luz en el ámbito político del país, el mundo de la televisión no se quedó atrás. En las últimas horas, Sandra Borghi habló por primera vez tras las fuertes acusaciones que recibió por aprovecharse de algunas comodidades que le brindó la empresa para la que trabaja. Días atrás, Vanesa Defranceshi Sadi, la esposa de Felipe Noble, heredero del Grupo Clarín, la cruzó en las redes sociales y la acusó de abusar del servicio de remises que le brinda el canal. "La infinidad de remises que te pagamos, sin corresponderte, del Grupo Clarin, para tus hijos, tu mamá y demás, eso en mi barrio (Belgrano) ¡se llama avivada! La última parte de tu mensaje, para mi no va. Bendiciones", fue el mensaje de Defranceshi Sadi que desató este nuevo escándalo.

Sandra Borghi rompió el silencio y explicó por qué usa los remises del canal

Yanina Latorre fue la encargada de exponer públicamente el asunto, primero desde su lugar en LAM y luego en su programa radial El Observador. "Estuve averiguando y en El Trece hubo un lío. Por ahí la gente no sabe, pero la gente que trabaja en los medios le pagan los remises. Acá (América) pasa cuando las chicas se van y les pagan el Cabify. En El Trece se armó un gran lío porque está la gente de vestuario que toma todo el día remis, porque tienen que ir a buscar la ropa.... Pero Sandrita Borghi parece que pedía remises para la empleada doméstica, la mamá, el papá... A eso lo pagaba el canal. Eso saltó, lo encontraron ahora y recortaron los remises", contó.

Y añadió: "Están muy controlados. Contrató remises para que todas las amigas de la hija vayan al cumpleaños. La última facturación que tuvo era tres millones y medios de pesos". Luego, a través de la bomba soltada por la panelista, su compañera de piso, Pía Shaw se comunicó con Sandra Borghi y le consultó sobre los hechos que la señalan directamente. Ninguneando a la mujer del heredero de Clarín negó el malestar de la empresa sobre sus accionares: "No sé quién es Vanesa, no la conozco. Sí es cierto que firma con el apellido de Noble Herrera, pero lo que yo te puedo asegurar es que no responde a los accionistas del Grupo Clarín ese mensaje, no es el pensamiento de ellos".

Yanina Latorre y Pia Shaw dan lugar a Sandra Borghi para dar su versión de los hechos

A través de un audio de WhatsApp, el cual se reprodujo en el directo de la radio, Borghi confesó la situación de la empresa respecto a los remises. Según su versión, el año pasado, el Grupo Clarín cortó los remises para todos. "Ahora el servicio es a medida", resaltó. La comunicadora no negó haber hecho uso del servicio prestado por el canal, y dio sus motivos: "Yo me muevo mucho en la calle porque trabajo con la producción periodística y, además, tiene que ver con un tema de seguridad y rapidez. Es cierto que la empresa nos pone a disposición esto. Yo chequeé el mensaje, y recibí la respuesta que sabía que iba a recibir, un respaldo absoluto", concluyó Sandra.