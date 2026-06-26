Blender en llamas: trabajadores rompieron el silencio y Rebord tomó una drástica decisión

El canal Blender enfrenta una crisis interna que salió a la luz de manera explosiva. Lo que comenzó como un día más en su programación habitual terminó con una denuncia en vivo, una transmisión abruptamente interrumpida y una ola de indignación en redes sociales. El epicentro del conflicto: el despido de al menos 10 trabajadores que, según un comunicado emitido por sus propios compañeros, habrían sido removidos tras reclamar el cumplimiento de acuerdos salariales asumidos a principios de 2026.

La noticia llegó a través de un comunicado firmado por los trabajadores despedidos y sus compañeros solidarios. En el texto, exigen medidas concretas para revertir la situación: "Como habrán visto, la empresa anunció el despido de al menos 10 compañeros. El motivo no fue comunicado formalmente, pero ocurrió después de un pedido de cumplimiento de acuerdos salariales asumidos a principios del 2026", explicaron con claridad.

El equipo completo de Hay Algo Ahí en Blender

El mensaje no termina ahí. Con un tono cargado de indignación y determinación, los trabajadores señalaron: " Reclamamos la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos y esperamos que el medio revierta la decisión de dejar sin su fuente de sustento a nuestros compañeros". Finalmente, apelaron a la normalización del clima laboral: "Queremos volver a trabajar y salir al aire con normalidad lo más pronto posible".

En la misma línea, Tomás Rebord, conductor del programa tomó su celular -algo que no suele hacer- y, en un video cargado de incertoidubre y preocupación definió lo que pasó como un "ataque al programa" y también informó lo peor: "Intenté comunicarme con las autoridades del canal, intentando tener algún tipo de explicación o instancia de negociación y no recibí respuesta".

Los y las trabajadoras de Blender se expresaron en un comunicado

Además, expresó: "No me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa y a los compañeros de trabajo con los que hacemos el programa" y aseguró: "Todos los que miran Hay Algo Ahí saben que es un programa grande por su gente. Las personas que lo hacen son miembros constitutivos de la esencia del producto. No hay Hay algo ahí sin Hay algo ahí. No logro entender qué pretende que suceda el medio haciendo un programa sin gente. No se puede hacer y no hay manera ".

Fue ante esta situación que tomó una drástica decisión y es volver a los inicios de cómo se sostenía su programa Hay Algo Ahí: financiado por sus propios espectadores y espectadoras. Sobre esto, Rebord dijo: "Vamos a volver a lanzar el sistema hagov.ar, el viejo sistema por el cual teníamos suscripciones para financiar los programas y formatos que hacíamos".

Inquieto y lejos de Argentina, el conductor reflexionó: "No voy a dejar a ninguno de mis compañeros tirados. Son mis amigos, son mis amigas", expresó y aclaró: "Lo vamos a hacer para bancar a los compañeros que se están quedando ahora sin laburo, aunque sea para darles un poco de margen y espalda hasta que esperemos se aclare esta situación".

La conductora Fiorella Sargenti protagonizó un acto de valentía al interrumpir en vivo la transmisión del programa Último Aviso para visibilizar lo que estaba ocurriendo tras bambalinas. Mientras sus colegas Nico Riera, Juanita Groisman, Colo Mollesi, Agustín Eme y Maxi Facturita discutían temas habituales del show, Sargenti tomó el control del micrófono y lanzó una declaración que dejó a todos boquiabiertos: "Perdón, chicos. Está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros. Echaron a muchos por hacer un reclamo vinculado con nuestro salario y los aumentos", expresó con firmeza.

La tensión en el estudio era palpable. La conductora hizo una pausa para asegurarse de que sus palabras fueran tomadas con seriedad: "Me parece que van a estar todos de acuerdo en que no podemos seguir haciendo el programa así".

El momento fue aún más dramático cuando Sargenti reveló que personal de seguridad estaba apostado fuera del estudio. Acto seguido, la transmisión se cortó abruptamente. La pantalla quedó en negro y lo único visible fue el logo congelado del canal. Por primera vez, Blender dejó de emitir en vivo, dejando a su audiencia perpleja y desorientada.

El tibio comunicado oficial

Horas después del escándalo, Blender emitió un comunicado oficial que no hizo más que avivar las llamas del conflicto. En lugar de asumir responsabilidades o buscar un diálogo conciliador, el texto pareció minimizar las denuncias y deslegitimar las acciones de los trabajadores despedidos.

Fiorella Sargenti

"BLENDER es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones", comenzaba el comunicado en un tono defensivo que muchos interpretaron como una negación de los hechos denunciados.

Pero lo más controversial llegó después. En un intento por desviar la atención del conflicto laboral, la empresa aseguró: "En las últimas horas, un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes".

El comunicado de Blender

El cierre del comunicado fue interpretado por muchos como un mensaje velado hacia quienes aún trabajan en Blender: "En un contexto como el actual, Blender continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día el mejor contenido a su comunidad".