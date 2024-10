Bloopers, faltas de respeto y confusiones en vivo: Susana Giménez en guerra con los "tarados" de su producción

Tras cinco años sin estar en la pantalla chica, Susana Giménez regresó a Telefe con su tradicional programa que se destaca por entrevistas a las figuras del momento y juegos con los televidentes. Cada domingo, la conductora no sólo sorprende con el rating, sino que además se vuelve viral con cada blooper que deja. Sin embargo, la última emisión del programa de La Su llamó realmente la atención por la inmensa cantidad de errores que hubo a lo largo del ciclo, sobre todo durante las entrevistas con Lali Espósito y L-Gante. Normalmente, los errores de la diva pasan por alto como momentos cómicos, pero eso no fue lo que ocurrió durante el fin de semana

El domingo pasado, sorprendió a propios y extraños cuando la rubia se refirió a su producción como "tarados" luego de que, durante la entrevista con la cantante, le trajeran un mazo de cartas de tarot indicando que Lali "sabía" mucho sobre el tema, cuando en realidad ella aseguró no tenía la menor idea. Si bien el momento se llevó con liviandad y hasta generó carcajadas de las protagonistas, despertó los rumores de que habría problemas entre la producción y la conductora del ciclo.

Resulta que Susana viene cometiendo groserísimos errores que, incluso, en las redes sociales son tomados como contundentes "faltas de respeto" de la diva hacia quienes la rodean. Por ejemplo, a María Becerra le preguntó cómo fue cantar con "Coldplay", cuando la artista elegida por la banda británica fue Tini Stoessel. A Lali le preguntó sobre los "cuatro Vélez" que había metido, cuando esa había sido Emilia Mernes, y hasta se confundió el nombre de las madres de Leandro Parede y Rodrigo De Paul.

La poca atención de Susana a la hora de entrevistar a sus invitados de lujo y la falta de estudio sobre la vida de todos ellos, ya comenzó a cansar a los televidentes. De hecho, la diva hasta muestra poco interés en aprenderse los nombres de sus "Susanos", a quienes se da el lujo de ningunear en vivo. Por ejemplo, a Lisandro Navarro, el ex participante de Gran Hermano devenido a asistente, se da el gusto de llamarlo "Lisha" en vez de "Licha", su habitual apodo.

En A la Tarde, el periodista Luis Bremer aseguró que la diva "es una mujer odiada" por sus productores. Esta declaración comenzó con un análisis sobre cuál sería la razón de los errores que tiene Susana al aire, sosteniendo que el programa fue "pregrabado" y que podrían haber editado o eliminado los momentos para no dejarla mal parada. Sin embargo, decidieron dejarlos. "Ayer, Susana volaba de fiebre y no le ponían los carteles", revelaba un mensaje que recibió Damián Rojo, panelista del ciclo, a lo que su colega Gustavo Descalzi acotó: "En este estudio está muy lejos de las cámaras y no ve, entonces tienen que poner cartelería más clara".

Luego, se refirieron al momento de las cartas del tarot, a lo que Bremer sostuvo que no cree que haya sido "un error de la producción", sino un malentendido. "Yo creo que la producción no se equivocó. Tengo una teoría de que Marcela, la madre de Pedro Rosemblat, le dijo a Susana lo fascinada que estaba Lali con el tarot, y Susana le habría dicho a un productor que le traiga un mazo de tarot", sostuvo. Por otra parte, el tema se retomó en Entrometidos, cuando Guillermo Pardini reveló un supuesto mensaje de alguien del equipo de Telefe: "Me decía 'Estoy hasta el último instante del aire repitiéndole las cosas, y cuando sale al aire es como una hora en blanco. Nada'".

Susana Giménez fue advertida por su susano y se enojó con la producción: "¡Nadie me avisa!"

Con las redes sociales más activas que nunca, la diva de los teléfonos es viral domingo tras domingo. Sus olvidos, sus errores en entrevistas o sus exigencias a los Susanos, la ponen en boca de la audiencia, que no duda en comentar en las plataformas. Es así, que durante su última transmisión no dejaron pasar por alto su descuido.

El susano salvó a Susana Giménez durante el vivo

Al finalizar la icónica entrevista con Lali Espósito, en la que hablaron de política, romance y proyectos laborales como personales, Susana se retiró del living para sentarse en su escritorio, y fue allí cuando se olvidó de un detalle importante. En la caminata fue asistida por su Susano, y seguida por la cámara. Al llegar a la mesa exclamó: "Tengo que hacer porque estoy perdiendo la voz", comentó mientras tosió para aclarar su voz. Al sentarse, solicitó a su estilista.

La conductora se vio por las pantallas y no le gustó su pelo, fue entonces que gritó: "¡Damián! ¿No estoy muy...?", fue su mano derecha en el programa quien advirtió a la diva que se encontraban en el aire todavía: "Seguimos, eh. Estamos en vivo", asintió el joven.

"¡Estamos en vivo! A la pu... ¡perdón! Yo veía que tenía muy aplastado el pelo", fue la respuesta de Susana Giménez, que no tiene problema de exponer a su producción: "¡Nadie me avisa!", se quejó con su equipo. El momento se hizo viral en cuestión de minutos. Y mientras la ex vedette se quejaba del estado de su pelo, los susanos se encargaron de elogiar a la jefa: "Estas divina", exclamó Licha Navarro, el ex participante de Gran Hermano.